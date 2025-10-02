Tragjedi në New Jersey: Dy adoleshente humbin jetën, 17-vjeçari arrestohet si i dyshuar

Cranford, New Jersey – 30 shtator 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e qetë të Cranfordit në New Jersey, ku dy adoleshente humbën jetën pas një incidenti të ndodhur pasditen e së hënës. Një 17-vjeçar nga Garwood u arrestua pranë vendit të ngjarjes dhe dyshohet si autor i aksidentit fatal.
Sipas mediave amerikane, fqinjët kishin vënë re praninë e shpeshtë të të riut jashtë banesës së njërës prej viktimave gjatë muajve të fundit, duke ngritur dyshime për një përndjekje të vazhdueshme. Të afërmit dhe miqtë e vajzave thanë se ato e njihnin të dyshuarin dhe kishin raportuar më herët për ngacmime të përsëritura, çka kishte çuar në vendosjen e urdhrave ndalimi ndaj tij.
Aksidenti ndodhi rreth orës 17:30 në Burnside Avenue, një rrugë banimi me kufizim shpejtësie prej 40 km/h. Sipas policisë, një mjet tip Jeep Compass i vitit 2021 goditi dy vajzat dhe u largua menjëherë nga vendngjarja pa u ndalur.
Të dyja të miturat u transportuan në një spital lokal në gjendje kritike, por nuk arritën t’i mbijetojnë plagëve. Lajmi për vdekjen e tyre ka tronditur thellë banorët e Cranfordit, një komunitet i vogël dhe i lidhur ngushtë.
Që nga ajo mbrëmje, dhjetëra qytetarë janë mbledhur në vendin e ngjarjes, duke vendosur lule dhe qirinj në kujtim të vajzave. Hetimet për ngjarjen vijojnë, ndërsa autoritetet kanë kërkuar që publiku të tregojë durim dhe solidaritet me familjet e prekura.
