Paolo Fox: 3 shenjat më me fat të ditës – e enjte 2 tetor 2025

Çdo ditë sjell energji të reja dhe ndikime të ndryshme për secilin prej nesh. Sot, 2 tetor 2025, disa shenja janë veçanërisht të favorizuara nga yjet: kanë mundësi më të mëdha për të gjetur ekuilibër, për të përjetuar emocione të forta pozitive dhe për të marrë hapa të rëndësishëm në jetë. Ja cilat janë tre shenjat më me fat të ditës, sipas horoskopit të Paolo Fox.
Peshqit gëzojnë sukses të plotë dhe projekte që marrin hov.
Shigjetari ka një ditë të mbushur me energji dhe kontakte të frytshme.
Gaforrja gjen qetësi, rikuperim emocional dhe stabilitet në dashuri.
Shikojini më në detaj:
🥇 Peshqit
Peshqit sot janë të parët në listën e fatit. Hëna po përgatitet të hyjë në shenjë dhe krijon lidhje të shkëlqyera me Marsin dhe Jupiterin, duke sjellë një fundjavë plot ngjarje pozitive. Ky qiell të jep dukshmëri të jashtëzakonshme: mund të arrish rezultate konkrete në projekte pune dhe të ndiesh një rikthim të besimit tek vetja. Në dashuri, edhe nëse ka pasur dyshime, shumë gjëra do të qartësohen. Ke energjinë e duhur për të bërë hapin që vitin e kaluar nuk e kishe guxuar të bëje. Fat dhe emocion i madh në horizont.
—
🥈 Shigjetari
Shigjetari përfiton nga një hënë e bukur që hap dyer të reja. Kontakti me të tjerët është i favorizuar dhe marrëdhëniet bëhen më të lehta. Sot dhe nesër mund të lindin mundësi që nuk duhet t’i humbasësh, si në punë, ashtu edhe në jetën personale. Entuziazmi yt karakteristik rritet dhe çdo situatë e re të ngazëllen. Megjithatë, yjet këshillojnë të shmangësh konfliktet e panevojshme në dashuri, të paktën deri më 13 tetor. Në përgjithësi, dita të buzëqesh dhe fati është me ty.
—
🥉 Gaforrja
Edhe Gaforrja është ndër më me fat sot. Hëna nuk është më kundër dhe për ty kjo është një lehtësim i madh. Kjo sjell rikthim të qetësisë dhe ekuilibrit të brendshëm. Deri më 5 të muajit mund të gjesh stabilitet në marrëdhënie dhe të përjetosh emocione të bukura në dashuri. Është koha të lësh pas polemikat e ditëve të fundit dhe të hapesh për mundësi të reja. Për beqarët, mund të vijë një takim interesant që ndikon pozitivisht në gjendjen shpirtërore. Sot fati është në anën tënde, sidomos në planin sentimental. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd