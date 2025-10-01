Gjendet e pajetë pranë një pallati 16-vjeçarja në Tiranë

TIRANË, 1 TETOR 2025 – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në kryeqytet, ku një e mitur rreth 16 vjeçe është gjetur e pajetë pranë një pallati në ndërtim në rrugën “Gjon Buzuku”.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se vajza është vetëhedhur nga lartësia e ndërtesës, duke humbur jetën në vend. Policia bën të ditur se identiteti i saj nuk është zbardhur ende, pasi as banorët e zonës nuk e kanë njohur.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të plota, ndërsa një nga pistat kryesore është ajo e vetëvrasjes.
“Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 01.10.2025, në rrugën “Gjon Buzuku”, një shtetase e mitur, rreth 16 vjeçe, dyshohet se është vetëhedhur nga lartësia e një pallati në ndërtim, e cila për pasojë ka humbur jetën.
