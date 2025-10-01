Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fund i dhimbshëm dhe tronditës për një vajzë vetëm 16 vjeçe në Tiranë
Transmetuar më 01-10-2025, 19:07

Një vajzë vetëm 16 vjeçe ka ndërruar jetë pak minuta më parë pasi u hodh nga një pallat ende në ndërtim.

Policia e Tiranës e cila konfirmoi lajmin për noa.al tha se sot, në rrugën “Gjon Buzuku”, një shtetase e mitur, rreth 16 vjeçe, dyshohet se është vetëhedhur nga lartësia e një pallati në ndërtim, e cila për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e saj, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. /noa.al

