Ambasada e BE në Tiranë: Ja çfarë duhet të dini nëse do udhëtoni në zonën Shengen?
Transmetuar më 01-10-2025, 19:04

Tiranë- Ambasada e Bashkimit Europian në Tiranë ka ndarë një njoftim të rëndësishëm për qytetarët e vendeve jashtë Bashkimit Evropian, përfshirë ata shqiptarë, që udhëtojnë për qëndrim të shkurtër në 29 vendet e Zonës Shengen.

Në njoftimin e ambasadës thuhet se nga data 12 tetor, një sistem i ri i menaxhimit të kufijve, Sistemi i Hyrje/Daljes (Entry/Exit System), do të fillojë gradualisht të regjistrojë të dhënat nga dokumenti i udhëtimit, datat e mbërritjes dhe të largimit si dhe të dhënat biometrike (shenjat e gishtave dhe imazhi i fytyrës). Kjo procedurë thekson ambasada, nuk ka asnjë tarifë shtesë.

Reagimi i Ambasadës së Bashkimit Europian në Tiranë:

Përditësim i rëndësishëm për qytetarët e vendeve jashtë Bashkimit Evropian, përfshirë ata shqiptarë, që udhëtojnë për qëndrim të shkurtër në 29 vendet e Zonës Shengen!

Nga data 12 tetor 2025, një sistem i ri i menaxhimit të kufijve, Sistemi i Hyrje/Daljes (Entry/Exit System), do të fillojë gradualisht të regjistrojë:

të dhënat nga dokumenti i udhëtimit

datat e mbërritjes dhe të largimit

të dhënat biometrike (shenjat e gishtave dhe imazhi i fytyrës)

Nuk kërkohet të bëni asnjë veprim para udhëtimit. Nuk ka asnjë tarifë shtesë.

Për më shumë informacion nga burimi zyrtar

https://travel-europe.europa.eu/ees

