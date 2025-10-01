Shemben vilat trekatëshe në luginën e Valbonës. Kryeministri Rama thirrje ndërtuesve ilegalë: Ndaluni!

Disa ndërtime të paligjshme janë shembur nga IKMT në Parkun Kombëtar të Valbonës.
Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamjet nga aksioni i shembjeve, ku shihen ndërtesa të larta deri në tre apo katër kate të ngritura në një nga zonat më piktoreske të vendit dhe të mbrojtur me ligj.
Rama i bën thirrje ndërtuesve ilegalë ta ndalojnë këtë “sport të ulët”, pasi jo vetëm shpenzojnë paratë kot, por tashmë do përballen edhe me “pasoja të rënda”.
Reagmi i Ramës:
Operacioni kundër antiligjit në ndërtim shtrihet edhe në Parkun Kombëtar të Valbonës
U them të gjithë atyre që e vazhdojnë këtë “sport” të ulët, në hapësirat publike të qytetit, në bregdet a në male, NDALUNI
Është e kotë, vetëm do të humbni lekë e kohë dhe pas vendimeve më të fundit të qeverisë, do të përballeni me pasoja të rënda
