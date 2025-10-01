Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dyshohet se dhunoi një fëmijë në çerdhe, rrestohet edukatorja shqiptare
Transmetuar më 01-10-2025, 16:37

Një edukatore e një çerdheje në Pejë është arrestuar nën dyshimin se ka keqtrajtuar një fëmijë.

Sipas mediave në Kosovë, edukatorja është ndaluar për 48 orë, pasi u denoncua nga prindërit për dhunimi ne fëmijës së tyre. Lajmi është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi.

“Me urdhër të prokurorit të shtetit një edukatore e një çerdhe për shkak të keqtrajtimit të një fëmijë është ndaluar për 48 orë”-, tha ai.

