Dyshohet se dhunoi një fëmijë në çerdhe, rrestohet edukatorja shqiptare

Një edukatore e një çerdheje në Pejë është arrestuar nën dyshimin se ka keqtrajtuar një fëmijë.
Sipas mediave në Kosovë, edukatorja është ndaluar për 48 orë, pasi u denoncua nga prindërit për dhunimi ne fëmijës së tyre. Lajmi është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i Prokurorisë në Pejë, Shkodran Nikçi.
“Me urdhër të prokurorit të shtetit një edukatore e një çerdhe për shkak të keqtrajtimit të një fëmijë është ndaluar për 48 orë”-, tha ai.
