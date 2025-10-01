Shpërthim në New York, shembet një pjesë e pallatit 20-katësh

Një shpërthim i fuqishëm ndodhur mëngjesin e së mërkurës ka shkaktuar shembjen e pjesshme të një ndërtese shumëkatëshe në lagjen Mott Haven të Bronx-it, duke lënë pas dëme të konsiderueshme materiale.
Ngjarja u regjistrua rreth orës 08:10 në kompleksin e banesave Mitchel Houses, në kryqëzimin e Alexander Avenue dhe East 135th Street. Si pasojë e shpërthimit, një pjesë e murit të jashtëm të ndërtesës 20-katëshe u shemb, duke përhapur copa betoni dhe mbeturina në rrugët përreth. Disa nga fragmentet goditën ndërtesat ngjitur dhe trotuarin, duke shkaktuar frikë mes banorëve dhe kalimtarëve.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë dëmtime serioze në fasadën e ndërtesës, me një pjesë të madhe të murit të shkëputur.
Autoritetet po hetojnë shkakun e incidentit, por raportet paraprake tregojnë se shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga një rrjedhje e gazit.
Deri më tani nuk ka njoftime për viktima, por ekipet e emergjencës ndodhen në vendngjarje dhe janë në proces kërkimi për persona të mundshëm të bllokuar nën rrënoja. Hetimet janë në zhvillim.
