Vajza 2-vjeçare bie aksidentalisht në ujë të nxehtë, dërgohet me urgjencë në QSUT

Një ngjarje e rëndë dhe tronditëse është regjistruar në qytetin e Shkodrës, ku një vajzë e mitur, vetëm 2 vjeçe, ka rënë aksidentalisht në një enë me ujë të nxehtë brenda banesës së saj.
Sipas informacionit zyrtar nga Policia e Shkodrës, ngjarja ka ndodhur në lagjen “Skënderbeg”, në banesat sociale. Vajza ka pësuar djegie të rënda, ndërsa menjëherë pas incidentit është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës për ndihmën e parë mjekësore.
Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, e mitura është transportuar me urgjencë drejt Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT) në Tiranë, ku po merr trajtim të specializuar.
Njoftimi i Policisë:
“Ditën e djeshme, në lagjen ‘Skënderbeg’, në banesat sociale, një fëmijë 2 vjeç, dyshohet se aksidentalisht ka rënë në një enë me ujë të nxehtë dhe ka pësuar djegie. Pasi mori ndihmën e parë mjekësore në Spitalin Rajonal Shkodër, vajza u transportua në QSUT.”
Gjendja e vajzës
Burime nga spitali bëjnë me dije se vajza është në kujdes intensiv dhe po monitorohet nga mjekë të specializuar për djegiet. Deri më tani, nuk raportohet për rrezik jete, por dëmtimet e shkaktuara kërkojnë trajtim të gjatë dhe kujdes të veçantë.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ngre një tjetër alarm për sigurinë e fëmijëve në mjedisin shtëpiak, veçanërisht në familjet që jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale.
💬 Policia ka nisur hetimet për të dokumentuar rrethanat e plota të incidentit, i cili dyshohet se ka qenë plotësisht aksidental.
