Zjarr në aeroportin e Londrës

ANGLI- Një zjarr ka rënë në parkingun e aeroportit të Londrës, pasi një automjet shpërtheu në flakë. Katër zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë për të shuar zjarrin, i cili ende nuk dihet pse ka ndodhur.
Merto Uk raportoi se incidenti besohet se ka filluar pasi një makinë u përfshi nga flakët, të cilat më pas u përhapën në të gjithë ndërtesën shumëkatëshe. Nga kjo ngjarje një makinë u shkatërrua plotësisht nga flakët, ndërsa dy të tjera pësuan dëme të vogla. Autotitetet nuk kanë raportuar për dëme në njerëz.
