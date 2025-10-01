Meksikanët ‘gisht’ në rastin e shqiptarit që u gjet në tabelë në Bruksel? Mesazhi që u mbërriti në telefon familjarëve të 29-vjeçarit para ngjarjes

Bruksel, 1 Tetor 2025
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në lagjen Anderlecht në Bruksel, ku u gjet i varur me kabllo elektrike trupi i një shtetasi shqiptar, 29 vjeç.
Sipas raportimeve, viktima u gjet pranë një qendre tregtare, në një zonë të pyllëzuar, larg banesës së tij.
Hetimet dhe pistat kryesore
Autoritetet belge kanë ngritur tre pista hetimore:
një konflikt i mundshëm me persona të botës së krimit,
përfshirja në trafik droge,
ose vetëvrasja.
Gazetari Fatos Mahmutaj tha se viktima nuk rezultonte me precedentë penalë, gjë që dobëson pistën e parë. Ndërkohë, pista e vetëvrasjes po merret seriozisht, pasi familjarët e të riut kanë marrë një mesazh nga telefoni i tij pak para ngjarjes, ku shkruhej: “Unë po iki në botën tjetër.”
Dyshimet dhe reagimet
Megjithatë, mënyra e pazakontë e gjetjes së trupit – i varur në një zonë publike me kabllo elektrike – ka ngritur dyshime për një skenar të mundshëm ekzekutimi.
Media lokale spekuloi mbi një ngjashmëri me rastet e njohura nga kartelet meksikane, por gazetari Mahmutaj e cilësoi këtë krahasim të nxituar dhe të padrejtë për komunitetin shqiptar në Belgjikë.
“Mesazhi që u dërgua të afërmve forcon pistën e vetëvrasjes. Viktima ishte një person pa të shkuar kriminale. Paralelizmi me kartelet thjesht rëndon mbi komunitetin shqiptar, por nuk ndihmon në zbardhjen e çështjes. Duhet të presim rezultatet zyrtare të drejtësisë belge, e cila funksionon në mënyrë efikase,” – theksoi ai.
Hetimet në vazhdim
Ekspertë të mjekësisë ligjore dhe prokurorë kanë kryer veprimet në vendngjarje. Trupi i viktimës është marrë nga mjekësia ligjore, ndërsa autoritetet belge pritet të publikojnë së shpejti përfundimin zyrtar mbi shkakun e vdekjes.
