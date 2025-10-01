Lëkundjet shkatërruese në Filipine, konfirmohen 60 viktima

Rëndohet bilanci i viktimave nga tërmeti i fuqishëm me magnitudë 6.9 ballë që goditi Filipinet qendrore të martën, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe panik të madh në mesin e popullsisë lokale.
Sipas autoriteteve vendase, numri i të vdekurve ka arritur në 60 persona, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vijojnë në disa zona të prekura rëndë.
Epiqendra e tërmetit ishte në qytetin Bogon, një zonë me rreth 90,000 banorë në pjesën veriore të ishullit Cebu. Lëkundjet e forta sollën shembjen e ndërtesave dhe ndërprerjen e përkohshme të shërbimeve jetike në qytet.
“Po marrim raportime shtesë për viktima, kështu që situata është shumë e paqëndrueshme”, deklaroi një zyrtar i lartë i shërbimeve të emergjencës, duke paralajmëruar se bilanci përfundimtar mund të jetë edhe më i lartë.
Autoritetet lokale kanë shpallur gjendjen e emergjencës dhe po koordinojnë ndihmat për banorët e prekur. Ndërkohë, ekipet e kërkim-shpëtimit janë në terren, duke kontrolluar zonat më të rrezikuara për të shpëtuar çdo person të bllokuar nën rrënoja.
