Interi tregon forcën në Champions

Interi ka marrë fitoren e dytë radhazi në Champions, pasi mposhti me lehtësi Slavia Pragën 3-0 në “San Siro”, duke zgjatur në nëntë ndeshje ecurinë pa fitore të çekëve në transfertë kundër ekipeve italiane në Europë.
Skuadra e Kristian Kivusë dominoi që nga fillimi, por iu desh rreth gjysmë ore lojë për të gjetur golin. Një pasim i gabuar i portierit Stanek brenda zonës u shfrytëzua në maksimum nga Lautaro Martinez, i cili hapi rezultatin me një gol të thjeshtë.
Vetëm pak minuta më pas, Markus Thuram bëri një depërtim të shkëlqyer nga krahu dhe shërbeu topin për Denzel Dumfris, që e shtyu në rrjetë nga fare pranë për 2-0.
Pas pushimit, Interi vazhdoi me të njëjtin ritëm dhe vetëm një ndërhyrje heroike e Çaloupek, që largoi topin mbi vijën fatale ndaj goditjes së Petar Suçiç, shmangu golin e tretë përkohësisht.
Megjithatë, në mesin e pjesës së dytë, një aksion i shpejtë me Turam dhe Alesandro Bastonin përfundoi me asistin e këtij të fundit për Martinez, i cili shënoi dopietën e tij personale.
Ndryshimet e shumta në fund ngadalësuan disi ritmin e zikaltërve, por Slavia nuk arriti të kërcënonte seriozisht, përveç një goditjeje nga distanca të Muhamed Çam në minutën e 80-të, që u ndal pa vështirësi nga Zomer.
Me këtë fitore, Interi është në një pozicion të shkëlqyer drejt kualifikimit, statistikat tregojnë se çdo skuadër që sezonin e kaluar e nisi fazën e ligës me dy fitore, arriti në fazën me eliminim direkt. Slavia, nga ana tjetër, duhet të rikuperohet shpejt për derbin e fundjavës ndaj Sparta Pragës.
