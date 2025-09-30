Reali fiton thellë/ Mbappé ‘show’ në Kazakistan

KAZAKISTAN – Real Madridi e shfrytëzoi javën e dytë të fazës së Ligës së Kampionëve për ta harruar shpejt humbjen katastrofike në derbin e La Ligës kundër Atlético Madrid fundjavën e kaluar.
Los Blancos dominuan Kairat Almaty 5-0 dhe e bënë fitoren e dytë nga dy ndeshjet në Evropë. Një tregolësh nga Mbappé i çliruar dhe golat e Camavinga dhe Brahim Diaz ndriçuan skuadrën e Xabi Alonsos 6.500 km larg shtëpisë. Ishte, gjithsesi, një natë historike për Kazakistanin.
Kairat Almaty – Real Madrid 0-5
Stadiumi Almaty Ortalyk është vendi i një mbrëmjeje historike, pasi Kairat, në sezonin e tyre të parë në Ligën e Kampionëve, mirëpret ekipin që ka ngritur 15 "kupa me veshë të mëdhenj": Real Madridin.
Pas një udhëtimi prej 6.500 km në Kazakistan, Blancos flenë në 15 minutat e para të ndeshjes, por më pas në minutën e 25-të ata gjejnë një depërtim: Mastantuono fiton një penallti dhe Mbappé e bën rezultatin 1-0 nga pika e bardhë. Francezi më pas dyfishon epërsinë në minutën e 52-të: Topi i gjatë i Courtois bie në mënyrë perfekte në pjesën e poshtme të rrjetës.
Mbappé më pas humbet mundësinë për të shënuar golin e tretë, ndërsa Guida jep një penallti për Kairat për një faull të supozuar nga Ceballos ndaj Gromyko në minutën e 67-të. Megjithatë, VAR thirri gjyqtarin italian në monitor, i cili e ndryshoi vendimin e tij: ishte bjellorusi që bëri kontakt, jo spanjoli.
Mbappé vulosi ndeshjen në minutën e 74-të, duke i siguruar atij tregolëshin e tij: Pesë golat e parë të Real Madridit në këtë sezon të Ligës së Kampionëve janë shënuar të gjithë nga numri 10. Camavinga më pas shtoi emrat e tyre në listën e golashënuesve në minutën e 83-të dhe Brahim Díaz në minutën e 93-të.
Real Madridi fitoi 5-0, duke siguruar fitoren e tij të dytë në dy ndeshje të fazës së Ligës, duke u rritur në gjashtë pikë. Kairat, megjithatë, mbeti pa shënuar pasi humbi ndeshjen e tyre të parë kundër Sporting Lisbon.
