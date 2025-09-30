E papritur! Bëri bujë në koncertin e Coldplay, CEO i “Astronomer” ribashkohet me gruan e tij pasi e tradhëtoi

Një moment i vetëm dhe një përqafim në kamer gjatë një koncerti të Coldplay në Boston, mjaftoi për të përmbysur jetët e disa personave dhe për të ndezur një stuhi të vërtetë në internet.
Në skenën e regjistruar, Andy Byron, 51 vjeç, atëherë CEO i kompanisë teknologjike Astronomer, u pa në një përqafim të afërt me Kristin Cabot, 53 vjeç, ish-drejtoreshë e burimeve njerëzore dhe njëkohësisht e martuar. Kur kamera i fokusoi, dyshja u përkul për të fshehur fytyrat, por situata vetëm sa u përkeqësua kur këngëtari Chris Martin tha me shaka nga skena:“Ata ose kanë një aferë… ose janë shumë të turpshëm.”
Pak pas koncertit, të dy dhanë dorëheqje nga kompanitë ku punonin, ndërsa gruaja e Byron, Megan, 50 vjeç, ndryshoi mbiemrin në rrjetet sociale dhe u largua nga shtëpia e përbashkët në Massachusetts.
Por në vend që kjo të shënonte fundin e martesës, Daily Mail raportoi ekskluzivisht se çifti Byron është bashkuar sërish, duke u parë së fundmi së bashku në një piknik në plazhin e Kennebunk, Maine, të qetë, të buzëqeshur dhe ende me unazat e martesës në gishta, ndërsa asnjëri nuk ka paraqitur kërkesë për divorc në shtetet ku jetojnë.
Ndërkohë, në anën tjetër të skandalit, Kristin Cabot ka paraqitur kërkesë për divorc nga bashkëshorti i saj, Andrew Cabot, CEO i markës së rumit Privateer.
“Nuk kishte asnjë aferë. Kristin dhe Andy kishin një marrëdhënie pune dhe miqësi të mirë. Përqafimi ishte i papërshtatshëm, por kjo ishte e gjitha. Ajo e pranon përgjegjësinë për këtë”-, deklaroi ish-bashkëshorti i Kristin.
Gjithashtu thuhet se Andrew Cabot ishte në koncert me një tjetër grua, e cila tashmë është partnerja e tij.
“Ata ishin të ndarë miqësisht që përpara koncertit”, shtoi ai. Kjo u konfirmua edhe nga zëdhënësja e biznesmenit, e cila deklaroi: “Vendimi për t’u ndarë ishte marrë përpara koncertit. Nuk do të bëhen komente të mëtejshme.”
Shtëpia e ciftit në Massachusetts tani është bosh dhe fqinjët shprehen se i shohin rrallë.
“I kemi parë të dy, por veçmas. I përshëndesim si fqinj, por nuk kemi kontakte të afërt”-, deklarojnë ata.
Skandali mbetet ende një kujtim i freskët në rrjet, por për çiftin Byron, duket se ka shpresë për një fillim të ri, larg kamerave dhe vëmendjes publike.
