Greta Thunberg i afrohet Gazës me flotën prej 45 anijesh! A do e çajë dot bllokadën? (Video me pamjet live)

Kamerat e anijeve tregojnë flotën Sumud duke iu afruar Gazës teksa mbajnë ndihma humanitare për civilët palestinezë, ndërsa organizatorët dhe autoritetet izraelite monitorojnë përparimin e konvojit në Detin Mesdhe lindor.
Janë plot 45 anije që nisën lundrimin nga Spanja, duke ndaluar në disa shtete deri sa kanë arritur mbrëmjen e sotme rreth 500 kilometra larg brigjeve të Gazës.
Izraeli ka reaguar ashpër duke deklaruar se do t’i ndalojë. Kjo flotë udhëhiqet nga aktivistja ambientaliste Greta Thunberg.
