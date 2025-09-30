Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Greta Thunberg i afrohet Gazës me flotën prej 45 anijesh! A do e çajë dot bllokadën? (Video me pamjet live)
Transmetuar më 30-09-2025, 20:54

Kamerat e anijeve tregojnë flotën Sumud duke iu afruar Gazës teksa mbajnë ndihma humanitare për civilët palestinezë, ndërsa organizatorët dhe autoritetet izraelite monitorojnë përparimin e konvojit në Detin Mesdhe lindor.

Janë plot 45 anije që nisën lundrimin nga Spanja, duke ndaluar në disa shtete deri sa kanë arritur mbrëmjen e sotme rreth 500 kilometra larg brigjeve të Gazës.

Izraeli ka reaguar ashpër duke deklaruar se do t’i ndalojë. Kjo flotë udhëhiqet nga aktivistja ambientaliste Greta Thunberg.

