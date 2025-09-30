Surprizon Dash Sula! Propozon Sali Berishën kandidat për Tiranën: Vetëm ai e mund Manastirliun!

Sali Berisha është kandidati i duhur për të mundur Ogerta Manastirliun në zgjedhjet e pjesshme lokale për Bashkinë e Tiranës.
Këtë propozim bëri ish-deputeti demokrat Dashnor Sula, i cili u shpreh i sigurt se kreu demokrat i fiton këto zgjedhje. Këtë bindje Sula e bazon te numri i lartë i votave që mori Berisha në këto zgjedhje, dhe për shkak të kandidaturës socialiste, por edhe sipas tij është figura përbashkuese e së djathtës.
“Sali Berisha mund të ishte dhe duhet të jetë, nëse ka ndërmend të përballet me PS e Edi Ramën dhe për t’i treguar dhe ngjallur shpresë demokratëve, mund të jetë kandidati ideal për të mundur Manastirulun dhe PS në Bashkinë e Tiranës.
Vetë zoti Berisha dhe jam i bindur për këtë që ëhstë kandidati që fiton zgjedhjet e Tiranës dhe fillon një histori e ngjalljes së shpresës për zgjedhjet 2027 e 2029. Nëse Berisha futet në garë Rama ishte kryetar i bashkisë dhe u bë kryeministër, ka treguar që kemi një rrugë që bashkia e Tiranës se ka një buxhet të jashtëzakonshëm dhe Ogerta Manastirliun, njeriu i sigurt që e mund është Sali Berisha.
Një figurë tradicionale të së djathtës dhe që fiton dhe ngjall shpresën Berisha për të gjithë demokratët. Të gjithë të punojmë që të fitojë Berisha dhe ngjall shpresë”, tha ai për A2.
Sula thekson se vetëm me Berishën kandidat për bashkinë e kryeqytetit opozita do të triumfojë, duke ngjallur shpresat e demokratëve.
“Duke patur parasysh situatën brenda opozitës dhe i vetmi person real që të triumfojë opozita. Nëse Berisha do të rrëzojë Ramën e mazhorancën dhe të tregojë se është në luftë për ta mundur dhe ngjallur shpresë, duhet të jetë kandidat i opozitës për bashkinë e Tiranës dhe i fiton se nuk e mund Ogerta Manastirliu profesor doktor Berishën.
Si Tabaku e Alimehmeti nuk e pranojnë këtë sfidë dhe njeriu më adapt dhe i sigurt që i bashkon të gjithë strukturat e kampit opozitar është Sali Berisha”, tha Sula.
I pyetur se Agron Shehaj ka vënë kusht për një kandidat jopolitik për bashkinë më të madhe të vendit, Sula u përgjigj:
“Unë mendoj që shumica, përfshirë dhe mua do ta mbështesë Berishën. Kjo do të ishte valvula e shkarkimit të gjithë situatës së nderë e depresive që ka PD. Ngado të rrotullohen nuk e bën dot këtë garë se humbja është e sigurt. Nuk ndodh që Shehaj ta kundërshtojë Berishën”.
Sipas Sulës, përballë Berisha nuk ka Ramën sikurse e kishin kandidatët e tjerë demokratë në të kaluarën, po Ogerta Manstirliun. Dhe sipas tij nëse humb nuk di çfarë ndodh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd