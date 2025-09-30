Hakimi: Lamine Yamal do të përballet me mbrojtësin e majtë më të mirë në botë!

SPANJE – Mbrojtësi i krahut i Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, vlerësoi cilësitë e Nuno Mendes në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me Lamine Yamal në një konferencë për shtyp të martën, një ditë para ndeshjes së Ligës së Kampionëve midis PSG-së dhe Barçës (e mërkurë, ora 21:00).
"A je i zhgënjyer me renditjen tënde (të 6-tin) në “Topin e Artë”? Nuk mendoj se është zhgënjim, është vërtet mirë të jesh në mesin e tridhjetë lojtarëve më të mirë në botë. Më pas, gazetarët më zgjodhën të 6-tin, nuk e kam menduar kurrë këtë në jetën time. Nuk mendoj për trofe individualë, por për trofe kolektivë. Jam shumë krenar dhe shumë i lumtur me këtë vend të 6-të. Do të vazhdoj të punoj për të qenë në mesin e tridhjetë lojtarëve më të mirë vitin e ardhshëm dhe të përpiqem të jem pak më lart në renditje."
Si ndiheni fizikisht? Nuk po mendoj për lëndimet (ai prek tavolinën prej druri), po mendoj kryesisht për performancat e mia. Po përpiqem të shërohem mirë, të punoj jashtë, me profesionistë, të qëndroj në formë fizike dhe mendore, dhe të jem në gjendje të luaj sa më shumë të jetë e mundur, ndërkohë që performoj mirë. Ndihem mirë për momentin dhe dua të jem i disponueshëm për ekipin tim dhe ekipin tim kombëtar.
A mendon se po luan shumë? Nuk e di nëse të tjerët luajnë shumë, por e di që ne po, sepse kemi luajtur në të gjitha finalet. Po regjistrohem menjëherë për të luajtur po aq ndeshje këtë sezon sa sezonin e kaluar, sepse kjo do të thotë se do të luajmë ende në të gjitha finalet. Jemi këtu për të luajtur, për t’u dhënë kënaqësi atyre që e duan futbollin.
Është e vërtetë që kur je në formë më të mirë fizike, mund të japësh një shfaqje më të mirë. Por pas kësaj, nuk varet nga ne. Nëse kemi luajtur kaq shumë, është sepse kemi pasur një vit të shkëlqyer. Jam konkurrues dhe dua të fitoj gjithçka, kështu që dua të luaj për gjithçka.
Nuk do të jenë Marquinhos, Désiré Doué, Khvitcha Kvaratskhelia ose Ousmane Dembélé. Çfarë ndryshon kjo? Nuk ndryshon shumë. Ata janë lojtarë shumë të rëndësishëm, është e vërtetë, por ne kemi një skuadër shumë të fortë. Kemi shokë skuadre gati për të luajtur dhe një grup gati për të fituar kundër Barçës.
Çfarë kujtimesh keni nga çerekfinalja e vitit 2024? Herën e fundit që erdhëm këtu, fituam. Shpresoj ta bëjmë përsëri të njëjtën gjë. Do të jetë shumë e vështirë. Do të përballemi me një ekip me lojtarë të shkëlqyer. Ata kanë një stil loje të ngjashëm me tonin, do të jetë e bukur për të luajtur dhe e bukur për t’u shikuar për ata që e duan futbollin […] Kam luajtur kundër ekipeve të ndryshme të Barçës. Xavi është i ngjashëm me atë të sotëm: ka vazhdimësi me Hansi Flick.
Cilat janë ndryshimet midis stileve tuaja të lojës? Nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Ne na pëlqen ta mbajmë topin, ndihemi më mirë me të. Nuk na pëlqen të vrapojmë pas tij. Ata që e kanë më shumë topin do të krijojnë më shumë raste dhe mendoj se kjo është gjëja më e rëndësishme: të mos nxitohemi. Ne nuk e kemi ndryshuar kurrë stilin tonë të lojës.
Lamine Yamal do të jetë përpara jush. Si mund ta kufizojmë ndikimin e tij? Nuk është në anën time, por mendoj se ai do të luajë kundër mbrojtësit të majtë më të mirë në botë: Nuno Mendes. Mendoj se ai është i aftë ta ndalë Lamine (Yamal) siç ka bërë me sulmues të tjerë të ngjashëm. Do të përpiqemi ta ndihmojmë Nuno Mendes të shmangë përballjen kokë më kokë me Lamine sepse i dimë aftësitë e tij në atë fushë.
