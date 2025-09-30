Tërmet i fuqishëm godet Filipinet

FILPINE- Një tërmet i fortë me magnitudë 6.9 ballë ka goditur Filipinën, sipas Shërbimit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara. Tërmeti ndodhi në orën 9:59 të mbrëmjes sipas kohës filipinase, rreth 7 milje në juglindje të Calape, Filipine, tregojnë të dhënat nga agjencia. Ndërsa sizmologët po shqyrtojnë të dhënat e disponueshme dhe magnitudën e raportuar të tërmetit.
The New York Times raportoi se mendohet të ndodhë një pasgoditje. Kjo është zakonisht një tërmet më i vogël që vjen pas një tërmeti më të madh në të njëjtën zonë të përgjithshme. Pasgoditjet janë zakonisht ndryshime të vogla përgjatë pjesës së një çarjeje që ka rrëshqitur në kohën e tërmetit fillestar.
Lëkundjet pasuese mund të ndodhin ditë, javë ose edhe vite pas tërmetit të parë. Këto ngjarje mund të jenë me magnitudë të barabartë ose më të madhe se tërmeti fillestar dhe mund të vazhdojnë të ndikojnë në vendet tashmë të dëmtuara.
