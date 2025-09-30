Tragjedi Familjare në Itali: Gruaja gjendet e pajetë, bashkëshorti dhe fëmijët zhduken mistershëm

Një ngjarje e rëndë ka tronditur një komunitet në Itali, ku një grua 49-vjeçare është gjetur e pajetë në banesën e saj, ndërsa bashkëshorti dhe dy fëmijët e mitur janë shpallur të zhdukur.
Sipas raportimeve paraprake, dyshohet se bashkëshorti i viktimës, një 58-vjeçar, ka qenë i përfshirë në ngjarje dhe është larguar menjëherë nga vendi i krimit. Hetimet janë në vijim dhe autoritetet italiane janë në ndjekje të tij, duke verifikuar disa prona që ai zotëron, me shpresën për të gjetur edhe dy fëmijët 15 dhe 16 vjeç.
Viktima, Elisabetta Polcino, ishte nënë e tre fëmijëve dhe bashkëshortja e një burri me të cilin pritej të festonin 25 vjet martesë këtë vit.
Trupi i saj është zbuluar nga të afërmit këtë mëngjes, ndërsa mjekët ligjorë vlerësojnë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:00.
“Kjo familje nuk kishte dhënë kurrë shenja problemesh. Kemi shumë shqetësim për sigurinë e fëmijëve,” u shpreh kryebashkiaku i zonës, Salvatore Colletta, i cili shtoi se i gjithë komuniteti është thellësisht i tronditur.
Hetimet vijojnë intensivisht dhe autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim me këdo që mund të ketë informacion.
