Përfundon keq largimi nga puna në Kavajë. ja çfarë ndodhi mes një burri dhe drejtorit të Ujësjellësit
Transmetuar më 30-09-2025, 15:35

Një rast i paprecedentë është shënuar në Kavajë, ku një 48-vjeçar dhunoi drejtorin e Ujësjellës-Kanalizimeve, Oltion Dauti pas ndërprerjes së kontratës së punës në këtë ndërmarrje.

I arrestuari Altin Allajbej përveçse e ka goditur me grusht gjithashtu e ka kërcënuar Dautin nëpërmjet mesazheve dhe thirrjeve telefonike.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavajë arrestuan në flagrancë shtetasin A. A., 48 vjeç, banues në Kavajë, pasi dyshohet se për shkak të ndërprerjes së kontratës së punës në Ujësjellës-Kanalizime Kavajë, ka goditur me grusht, drejtorin e institucionit, shtetasin O. D., të cilin gjithashtu e ka kanosur nëpërmjet mesazheve dhe thirrjeve telefonike.

