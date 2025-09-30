Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I vendosën eksploziv mjetit të tij, kryetari i Njësisë Administrative Fushë-Krujë, Ilir Loci: Ja ku dyshoj?
Transmetuar më 30-09-2025, 10:09

Kryetari i Njësisë Administrative të Fushë-Krujës, Ilir Loci, në makinën e të cilit u vendos një sasi eksplozivi mbrëmjen e së hënës, ka pretenduar se nuk ka konflikte me njeri.

Objektivi ka qenë makina e Locit, por e dëmtuar ka mbetur edhe automjet aty pranë, që i përket një personi që po darkonte në restorantin ku ndodhi ngjarja.

Makina tjetër ndodhej rreth 10 metra larg Range Roverit të Locit. Paraprakisht dyshohet se sulmi të jetë një paralajmërim lidhur me detyrën e Locit.

Eksplozivi u hodh nga një rrugicë krah restorantit. Ndërkohë, policia po vazhdon punën për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe identifikuar dhe kapur autorin.

Loci më parë ka mbajtur postin e nënkryetarit të bashkisë Krujë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...