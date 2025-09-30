I vendosën eksploziv mjetit të tij, kryetari i Njësisë Administrative Fushë-Krujë, Ilir Loci: Ja ku dyshoj?

Kryetari i Njësisë Administrative të Fushë-Krujës, Ilir Loci, në makinën e të cilit u vendos një sasi eksplozivi mbrëmjen e së hënës, ka pretenduar se nuk ka konflikte me njeri.
Objektivi ka qenë makina e Locit, por e dëmtuar ka mbetur edhe automjet aty pranë, që i përket një personi që po darkonte në restorantin ku ndodhi ngjarja.
Makina tjetër ndodhej rreth 10 metra larg Range Roverit të Locit. Paraprakisht dyshohet se sulmi të jetë një paralajmërim lidhur me detyrën e Locit.
Eksplozivi u hodh nga një rrugicë krah restorantit. Ndërkohë, policia po vazhdon punën për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe identifikuar dhe kapur autorin.
Loci më parë ka mbajtur postin e nënkryetarit të bashkisë Krujë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd