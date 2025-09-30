Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK merr të pandehur Zyra Islamajn, ish kryetaren e bashkisë së Tropojës
Transmetuar më 30-09-2025, 10:08

Zyra Islamaj e cila ka mbajtur përkohësisht detyrën si kryetare e bashkisë Tropojë, është marrë e pandehur nga SPAK.

Prokuroria ka vënë nën akuzë edhe ndërtuesin Rrok Gega. Bëhet fjalë për ndërtimin e një urë në fshatin Luzhë për të cilën kishte interesa personale Islamaj.

Ndërkohë për ndërtimin e kësaj urë tenderi u fitua nga ndërtuesi Rrok Gega.

Vepra penale që i është komunikuar është “korrupsion aktiv” dhe “korrupsion pasiv”, kryer në bashkëpunim.

