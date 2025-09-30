Ish-gruaja e Pippo Baudos: I kishte dhënë sekretares 2 shtëpi, kishte dhe një djalë!

Katia Ricciarelli ka folur serish për kohën kur ishte e martuar me prezantuesin e njohur Pippo Baudo dhe ka zbuluar detaje shokuese nga jeta e tij.
“Më thanë të mos i tregoja disa gjëra, por duhet t’i tregoj. Kur isha ende znj. Baudo, disa gjëra të çuditshme thjesht nuk më shkonin mirë dhe bëra diçka që nuk duhej ta kisha bërë…” thotë ajo. “Telefonova një hetues privat dhe doli që ai kishte regjistruar dy apartamente në emër të sekretares së saj.
U shkatërrova. Ai më tha se ishte një sekretare e mirë, e meritonte sepse ishte besnike. Nuk e kam kuptuar kurrë këtë,” deklaroi Katia Ricciarelli.
“Nëse nuk do të kishte asgjë të gabuar, ai mund të më kishte thënë, siç bëri për djalin e tij Alex. E mora vesh se kishte një djalë vetëm pasi u martuam. Do të doja ta dija më herët, do ta kisha falur. Nuk u respektova si grua apo si bashkëshorte, dhe ka nga ata që dinin gjithçka dhe nuk folën kurrë.” u shpreh Katia Ricciarelli në një emision televiziv.
