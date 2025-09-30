Lajmi i fundit/ Shpërthim me eksploziv në pallatin e ish të dashurës së Laert Haxhiut në Lushnje

Një shpërthim i fuqishëm me lëndë plasëse ka tronditur qytetin e Lushnjës në orët e para të ditës, në lagjen “Gafurr Muço”.
Tritoli është vendosur në katin e parë të një pallati parafabrikat, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në hyrjen e ndërtesës dhe banesat përreth. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar.
Sipas burimeve lokale, objektivi i atentatit dyshohet të ketë qenë banesa e Shaqe Gjatës, nënës së këngëtares së Klea Gjata. Kjo e fundit është përmendur në të kaluarën për lidhjen e saj me Laert Haxhiun, i akuzuar për vrasje dhe krime të rënda.
Policia ka rrethuar zonën dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, duke marrë në pyetje banorë dhe duke sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë. Hetuesit po verifikojnë nëse ngjarja lidhet me konflikte kriminale të së shkuarës.
Ngjarja ka shkaktuar panik tek banorët e pallatit dhe lagjes, të cilët u zgjuan nga shpërthimi i fuqishëm.
