Pasi e shkatërruan Gazën premtojnë ta rindërtojnë. Ky është plani me 20 pika i Izraelit, mbështetet nga SHBA

Teksti i plotë i planit për Gazën i publikuar nga Shtëpia e Bardhë. “Nëse të dyja palët bien dakord për këtë propozim, lufta do të përfundojë menjëherë,” thuhet në propozimin e Shtëpisë së Bardhë
Shtëpia e Bardhë publikoi të hënën një plan të gjerë që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe parashtroi plane për territorin. Plani vjen pasi Izraeli shkatërroi Gazën duke i marrë jetën mbi 70 mijë palestinezëve, mes tyre dhjetëra mijë fëmijë dhe duke plagosur shumë të tjerë. Një masakër që pasoi krimin e shëmtuar të Hamasit që vrau 1.200 njerëz të pafajshëm.
Ky plan, dukshëm i jep avantazhe Izraelit. Ndërsa ka premtime për palestinezët, këto premtime nuk dihet kurrë nëse do të bëhen dhe sa do të realizohen.
Këtu është teksti i plotë i propozimit të publikuar nga Shtëpia e Bardhë:
Gaza do të jetë një zonë e çradikalizuar, e lirë nga terrorizmi, që nuk përbën kërcënim për fqinjët e saj.
Gaza do të rindërtohet për të mirën e popullit të Gazës, i cili ka vuajtur mëse mjaftueshëm.
Nëse të dyja palët bien dakord për këtë propozim, lufta do të përfundojë menjëherë. Forcat izraelite do të tërhiqen në vijën e rënë dakord për t’u përgatitur për lirimin e pengjeve. Gjatë kësaj kohe, të gjitha operacionet ushtarake, përfshirë bombardimet ajrore dhe artilerinë, do të pezullohen, dhe vijat e frontit do të mbeten të ngrira deri sa të plotësohen kushtet për tërheqjen e plotë me faza.
Brenda 72 orëve nga pranimi publik i këtij marrëveshjeje nga Izraeli, të gjithë pengjet, të gjallë dhe të vdekur, do të kthehen.
Pasi të lirohen të gjithë pengjet, Izraeli do të lirojë 250 të dënuar me burgim të përjetshëm dhe 1,700 gazanë të arrestuar pas 7 tetorit 2023, përfshirë të gjitha gratë dhe fëmijët e ndaluar në atë kontekst. Për çdo peng izraelit që kthehet i vdekur, Izraeli do të dorëzojë trupat e 15 gazanëve të vdekur.
Pasi të kthehen të gjithë pengjet, anëtarëve të Hamasit që zotohen për bashkëjetesë paqësore dhe çarmatim do t’u jepet amnisti. Anëtarëve të Hamasit që dëshirojnë të largohen nga Gaza do t’u sigurohet kalim i sigurt drejt vendeve pritëse.
Me pranimin e kësaj marrëveshjeje, ndihma e plotë humanitare do të dërgohet menjëherë në Rripin e Gazës. Minimalisht, sasitë e ndihmave do të jenë të njëjta me ato të përcaktuara në marrëveshjen e 19 janarit 2025, duke përfshirë rehabilitimin e infrastrukturës (ujë, energji, kanalizime), rehabilitimin e spitaleve dhe furrave, dhe hyrjen e pajisjeve të nevojshme për heqjen e rrënojave dhe hapjen e rrugëve.
Shpërndarja e ndihmave në Gazë do të zhvillohet pa ndërhyrjen e palëve, përmes Kombeve të Bashkuara, Agjencive të tyre, Gjysmëhënës së Kuqe, si dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare jo të lidhura me ndonjërën palë. Hapja e kalimit të Rafahut në të dy drejtimet do të bëhet sipas mekanizmit të marrëveshjes së 19 janarit 2025.
Gaza do të qeveriset nën një administratë të përkohshme tranzitore të një komiteti palestinez teknokrat, jopolitik, përgjegjës për shërbimet publike dhe komunale të popullit të Gazës.
Ky komitet do të përbëhet nga palestinezë të kualifikuar dhe ekspertë ndërkombëtarë, nën mbikëqyrjen e një organi të ri ndërkombëtar tranzitor, “Bordi i Paqes,” i cili do të kryesohet nga Presidenti Donald J. Trump, me pjesëmarrje të krerëve të tjerë të shteteve, përfshirë ish-kryeministrin Tony Blair.
Ky organ do të përcaktojë kuadrin dhe do të administrojë fondet për rindërtimin e Gazës deri sa Autoriteti Palestinez të ketë përfunduar programin e reformave të tij dhe të jetë në gjendje të marrë kontrollin e sigurt dhe efektiv të Gazës, sipas propozimeve të mëparshme, përfshirë planin e paqes të Presidentit Trump të vitit 2020 dhe propozimin saudo-francez. Ky organ do të përdorë standardet më të mira ndërkombëtare për të krijuar qeverisje moderne dhe efikase që u shërben banorëve dhe tërheq investime.
Një plan i posaçëm zhvillimi ekonomik i përgatitur nga Trump do të hartohet për të rindërtuar dhe gjallëruar Gazën, duke ftuar ekspertë që kanë ndihmuar në krijimin e qyteteve moderne të suksesshme në Lindjen e Mesme. Do të shqyrtohen shumë propozime dhe ide zhvillimi të ofruara nga grupe ndërkombëtare, për të tërhequr investime që krijojnë vende pune, mundësi dhe shpresë për të ardhmen e Gazës.
Do të krijohet një zonë e posaçme ekonomike me tarifa dhe akses të favorshëm, të cilat do të negociohen me vendet pjesëmarrëse.
Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza; ata që duan të largohen do të jenë të lirë të shkojnë dhe të kthehen. Qëllimi është të inkurajohen njerëzit të qëndrojnë dhe t’u ofrohet mundësia për të ndërtuar një Gaza më të mirë.
Hamasi dhe fraksione të tjera bien dakord të mos kenë rol në qeverisjen e Gazës, në asnjë formë. Të gjitha strukturat ushtarake dhe terroriste, përfshirë tunelet dhe objektet e prodhimit të armëve, do të shkatërrohen dhe nuk do të rindërtohen. Do të zhvillohet një proces i çmilitarizimit të Gazës, i mbikëqyrur nga monitorë të pavarur, duke përfshirë çaktivizimin e armëve përmes një procesi të dakorduar dhe të mbështetur nga një program ndërkombëtar i blerjes dhe riintegrimit, të gjitha të verifikuara nga monitorët e pavarur. Gaza e Re do të angazhohet plotësisht për ndërtimin e një ekonomie të begatë dhe për bashkëjetesë paqësore me fqinjët.
Do të sigurohet një garanci nga partnerët rajonalë për të garantuar që Hamasi dhe fraksionet të respektojnë detyrimet e tyre dhe që Gaza e Re të mos përbëjë kërcënim.
Shtetet e Bashkuara do të punojnë me partnerë arabë dhe ndërkombëtarë për të krijuar një Forcë të Përkohshme Ndërkombëtare të Stabilizimit (I.S.F.), e cila do të vendoset menjëherë në Gaza. Kjo forcë do të trajnojë dhe mbështesë forcat policore palestineze të kontrolluara dhe do të konsultohet me Jordaninë dhe Egjiptin. Forca do të bashkëpunojë me Izraelin dhe Egjiptin për të siguruar kufijtë dhe për të parandaluar futjen e armëve, si dhe për të lehtësuar rrjedhën e mallrave për rindërtim.
Izraeli nuk do ta pushtojë apo aneksojë Gazën. Me vendosjen e stabilitetit nga I.S.F., Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (I.D.F.) do të tërhiqen sipas standardeve dhe afateve të dakorduara, me objektivin e një Gaze të sigurt që nuk përbën kërcënim për Izraelin, Egjiptin ose qytetarët e tyre. Praktikisht, I.D.F. do t’ia dorëzojë gradualisht territorin e Gazës I.S.F.-së, deri në tërheqjen e plotë, përveç një pranie të kufizuar sigurie derisa të garantohet që Gaza është e sigurt ndaj kërcënimeve të reja.
Në rast se Hamasi vonon ose refuzon këtë propozim, ndihmat dhe zbatimi do të vazhdojnë vetëm në zonat e kontrolluara nga I.S.F.
Do të krijohet një proces dialogu ndërfetar mbi vlerat e tolerancës dhe bashkëjetesës, për të ndryshuar narrativat dhe mendësitë e palestinezëve dhe izraelitëve, duke theksuar përfitimet që sjell paqja.
Ndërsa përparon rindërtimi i Gazës dhe programi i reformave të Autoritetit Palestinez zbatohet me ndershmëri, mund të krijohen kushtet për një rrugë reale drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze, si aspiratë e popullit palestinez.
Shtetet e Bashkuara do të nisin dialog mes Izraelit dhe palestinezëve për të rënë dakord mbi një horizont politik për bashkëjetesë paqësore dhe të begatë.
