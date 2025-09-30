Nga 1 Tetori rriten pensionet – përfitojnë mbi 720 mijë qytetarë. Por sa është shtesa?

📅 30 Shtator 2025
Qeveria ka miratuar vendimin për indeksimin e pensioneve në masën 2.5%, me efekt nga data 1 tetor 2025. Ky vendim prek drejtpërdrejt 721,398 përfitues, të ndarë në tre kategori kryesore: 607,567 marrin pension pleqërie, 65,926 përfitojnë pension invaliditeti, ndërsa 47,905 janë përfitues të pensioneve familjare.
Indeksimi do të aplikohet gjithashtu edhe për pensionet që do të caktohen pas 1 tetorit 2025, me kusht që e drejta për pension të jetë lindur deri më 30 shtator 2025, përfshirë edhe këtë datë.
Përfshirja e të gjitha kategorive
Përveç pensionistëve të zakonshëm, vendimi përfshin edhe përfitues të kategorive të veçanta, si:
Ushtarakët dhe strukturat e sigurisë
Punonjësit e industrisë së rëndë (miniera, naftë, metalurgji)
Pilotët fluturues dhe familjet e tyre
Invalidët e luftës dhe veteranët
Personat me funksione kushtetuese apo tituj shkencorë
Pensionet sociale
Gjithashtu, indeksohen edhe shtesat mujore mbi pension, trajtimet e veçanta financiare dhe pensionet suplementare të parashikuara në legjislacionin aktual.
Pensionet minimale dhe maksimale të garantuara
Pas indeksimit, janë përcaktuar nivelet e reja minimale dhe maksimale të pensioneve të plota:
Pensionet e pleqërisë dhe invaliditetit, të caktuara deri më 31 dhjetor 2014, do të jenë nga 18,335 lekë deri në 36,670 lekë në muaj.
Pensionet e anëtarëve të ish-kooperativave bujqësore do të luhaten nga 12,554 lekë deri në 18,335 lekë në muaj.
Pensionet e parakohshme të dhëna sipas ligjit për strukturat e sigurisë, nuk do të jenë më pak se 18,335 lekë në muaj.
Për pensionet sociale, që kryesisht përfitojnë personat pa histori sigurimi, masa e re mujore do të jetë 9,953 lekë.
Kompensime shtesë për çmime dhe të ardhura minimale
Përveç rritjes me 2.5%, përfituesit e pensioneve do të vazhdojnë të marrin kompensimet mujore që lidhen me:
Rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, bukës dhe gazit
Kompensimin për të ardhura minimale, sipas vendimeve ekzistuese të Këshillit të Ministrave
Kompensime shtesë për kategori të veçanta (si minatorët dhe pensionet familjare)
Këto kompensime do të vijojnë për të gjithë përfituesit që kanë marrë këto ndihma deri në datën 30 shtator 2025.
Efekti financiar dhe burimi i financimit
Për zbatimin e këtij vendimi, parashikohet një kosto totale prej 1.14 miliardë lekësh, e cila do të mbulohet nga fondet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Kjo shumë është e ndarë në:
1.106 miliardë lekë për mbulimin e pagesave të pensioneve të indeksuara
34 milionë lekë për shpenzime teknike dhe komisionet e shërbimit të pagesave nga Posta Shqiptare dhe bankat
Një hap drejt mbështetjes sociale
Ky vendim është pjesë e angazhimeve të qeverisë për të garantuar një nivel minimal jetese për shtresat në nevojë dhe për të ruajtur fuqinë blerëse të pensionistëve në kushtet e rritjes së çmimeve dhe inflacionit. Indeksimi vjetor është një instrument i qëndrueshëm për ruajtjen e dinjitetit financiar të të moshuarve dhe përmirësimin e mirëqenies së tyre ekonomike.
