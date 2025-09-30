Qeveria palestineze mbështet planin e Trump për t’i dhënë fund luftës Izrael-Hamas

Presidenti Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thanë të hënën se kanë rënë dakord për një plan për t’i dhënë fund luftës në Gaza, por nuk është e qartë nëse Hamasi do t’i pranojë kushtet. Plani i është paraqitur Hamasit, i cili po e shqyrton atë me "besim të mirë", tha një zyrtar për AP.
Trump paraqiti një plan me 20 pika për t’i dhënë fund luftës Izrael-Hamas dhe për të krijuar një qeverisje në Gaza pas luftës.
Plani nuk kërkon që njerëzit të largohen nga Gaza dhe bën thirrje që lufta të përfundojë menjëherë nëse të dyja palët e pranojnë atë.
Autoriteti Palestinez e mirëpriti njoftimin dhe u zotua të zbatojë reforma me qëllim kthimin në Gaza dhe potencialisht të hapë rrugën për krijimin e një shteti palestinez.
Autoriteti Palestinez udhëhiqet nga rivalët e Hamasit dhe aktualisht administron pjesë të Bregut Perëndimor të pushtuar nga Izraeli.
Propozimi gjithashtu kërkon që të gjithë pengjet e mbetur të lirohen nga Hamasi brenda 72 orëve nga pranimi i planit nga Izraeli.
Pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shprehu mbështetjen e tij për planin e paqes të SHBA-së për Gazën, pyetja tani është nëse Hamasi do të bjerë dakord.
Hamasi përballet me një kompromis të hidhur – propozimi kërkon që grupi militant të dorëzohet në këmbim të përfitimeve të pasigurta. Por nëse e refuzon marrëveshjen, SHBA-të mund t’i japin Izraelit edhe më shumë liri veprimi për të vazhduar fushatën e tij ndëshkuese në territorin tashmë të shkatërruar.
Sipas propozimit, grupi militant do të duhej të çarmatosej në këmbim të përfundimit të luftimeve, ndihmës humanitare për palestinezët dhe premtimit të rindërtimit në Gaza – të gjitha të shpresuara me dëshpërim nga popullsia e saj.
Por propozimi ka vetëm një premtim të paqartë se një ditë, ndoshta, shtetësia palestineze mund të jetë e mundur. Në të ardhmen e parashikueshme, Gaza dhe më shumë se 2 milionë palestinezë të saj do të vihen nën kontrollin ndërkombëtar. Një forcë ndërkombëtare sigurie do të hyjë në vend dhe një "Bordi i Paqes" i kryesuar nga Trump dhe ish-kryeministri britanik Tony Blair për të mbikëqyrur administrimin dhe rindërtimin e Gazës. Territori do të mbetet i rrethuar nga trupat izraelite.
Propozimi përfshin një dispozitë që Netanyahu dhe qeveria e tij e vijës së ashpër e kundërshtojnë më fort: Ai thotë se Autoriteti Palestinez përfundimisht do të qeverisë Gazën. Por Netanyahu ka të ngjarë të vë bast se kjo nuk do të ndodhë kurrë. Izraeli gjithashtu refuzon çdo shtet palestinez.
Armëpushim
Plani kërkon që të gjitha armiqësitë të ndërpriten menjëherë. Brenda 72 orësh, Hamasi do të lirojë të gjithë pengjet që mban ende, të gjallë a të vdekur. Militantët mbajnë ende 48 pengje – 20 prej të cilëve besohet nga Izraeli se janë gjallë.
Në këmbim, Izraeli do të lironte 250 palestinezë që vuajnë dënime të përjetshme në burgjet e tij, si dhe 1,700 persona të ndaluar nga Gaza që nga fillimi i luftës, përfshirë të gjitha gratë dhe fëmijët. Izraeli gjithashtu do të dorëzonte trupat e 15 palestinezëve për çdo trup të një pengu të dorëzuar.
Tërheqja e trupave
Plani parashikon tërheqjen e trupave izraelite. Por kjo do të ndodhë vetëm pasi Hamasi të çarmatoset dhe ndërsa forca ndërkombëtare e sigurisë të dislokohet për të mbushur zonat nga të cilat largohen forcat izraelite.
Izraeli do të mbante gjithashtu një “prani në perimetrin e sigurisë” – një formulim i paqartë që mund të nënkuptojë se do të mbante një zonë tampon brenda Gazës.
Këto kushte mund të sjellin reagime nga Hamasi, i cili ka thënë se nuk do t’i lirojë të gjithë pengjet e tij nëse nuk merr një “deklaratë të qartë” se lufta do të përfundojë dhe Izraeli do të largohet plotësisht nga Gaza.
