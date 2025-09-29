Kryemadhi për Ilir Metën: Ai është heroi im!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-09-2025, 23:00
TIRANË- Monika Kryemadhi është pyetur nëse ia ndjen mungesën Ilir Metës. E ftuar në emisionin ‘Çim Peka Live’ në Syri Tv, Kryemadhi e quajti Metën heroin dhe babain e fëmijëve të saj.
Pyetje: A e ndjeni mungesën e Ilir Metës?
Kryemadhi: Po patjetër. Ai është babai i fëmijëve të mi dhe është heroi im. Unë pa Ilir Metën s’do isha kjo që jam.
