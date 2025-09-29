Përplasen tre makina në Vlorë

VLORË- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Vlorë në rrugën Transballkanike. Mësohet se tre automjete janë përplasur me njëra-tjetrën duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Fatmirësisht deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar.
Siç shihet edhe në pamje, nga përplasja e fortë makinat janë shkatërruar në pjesën e parme. Ndërkohë policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për hetimet e plota të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
