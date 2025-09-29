Hidhet në erë makina e administratorit të Fushë-Krujës

Makina e administratorit të Njësisë Administrative Fushë-Krujë, Ilir Loci, është shpërthyer me eksploziv mbrëmjen e sotme.
Automjeti ishte i parkuar në parkimin e një restoranti.
Sipas informacioneve paraprake, një sasi eksplozivi dyshohet të jetë hedhur nga një rrugicë pranë restorantit, duke shkaktuar dëme të mëdha në pjesën e përparme të makinës.
Ende nuk dihen më shumë detaje, ndërsa mësohet se ka vetëm dëme materiale.
Krujë/Informacion paraprak
Rreth orës 22:00, në fshatin Larushk, në parkimin e lokalit të shtetasit A. M., dyshohet se është hedhur një sasi lënde e dyshuar plasëse.
Si pasojë e shpërthimit janë dëmtuar 2 automjete të parkuara, në pronësi të shtetasve E. K. dhe I. L.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit.
