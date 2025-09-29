Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një grua plagos të shoqin në Korçë
Transmetuar më 29-09-2025, 21:31

KORÇË, 29 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në qytetin e Korçës, ku një çift bashkëshortësh janë përfshirë në një konflikt.

Sipas të dhënave paraprake, gruaja e identifikuar me inicialet D.B. dyshohet se ka goditur me një send të fortë bashkëshortin e saj N.B., duke i shkaktuar plagë në kokë.

I plagosuri është transportuar menjëherë në spitalin e Korçës, ku po merr ndihmë mjekësore.

Ndërkohë, autoritetet policore kanë shoqëruar gruan në komisariat dhe po kryejnë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...