Një grua plagos të shoqin në Korçë

KORÇË, 29 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në qytetin e Korçës, ku një çift bashkëshortësh janë përfshirë në një konflikt.
Sipas të dhënave paraprake, gruaja e identifikuar me inicialet D.B. dyshohet se ka goditur me një send të fortë bashkëshortin e saj N.B., duke i shkaktuar plagë në kokë.
I plagosuri është transportuar menjëherë në spitalin e Korçës, ku po merr ndihmë mjekësore.
Ndërkohë, autoritetet policore kanë shoqëruar gruan në komisariat dhe po kryejnë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
