Horoskopi i Brankos: Renditja e shenjave të zodiakut nga 29 shtatori deri më 5 tetor 2025

Ajri i fillimit të tetorit sjell me vete vibrime të forta qiellore, dhe horoskopi i Brankos për javën nga 29 shtatori deri më 5 tetor 2025, zbulon një qiell plot sfida dhe mundësi.
Ja renditja javore e horoskopit, nga data 12 deri në 1, për të kuptuar energjitë që udhëheqin dashurinë, punën dhe shëndetin.
12° – Dashi
Horoskopi i kësaj jave tregon disa ngadalësime për ju. Nxitimi mund t’ju tradhtojë, ndaj është më mirë të veproni me kujdes dhe maturi. Në dashuri, një sqarim i vonuar mund të tronditë çiftet e brishta, ndërsa beqarët do të ndihen të hutuar dhe pa qartësi në ndjenja. Në punë, energjia shpërndahet lehtë dhe një vendim i rëndësishëm rrezikon të shtyhet. Shëndeti kërkon vëmendje: mos e teproni me aktivitetin fizik. Ky është një moment introspektimi, si karta e Hënës në tarot, që ju fton të shihni brenda vetes. Vendosja në fund të klasifikimit nuk është dënim, por një fazë e nevojshme për t’ju përgatitur për fitore të reja.
—
11° – Bricjapi
Sipas horoskopit javor, hapat tuaj janë më të ngadaltë se ç’e kishit parashikuar. Dashuria duket e largët, sikur Saturni të ketë ngritur një mur mes jush dhe dëshirave tuaja. Marrëdhëniet në çift kërkojnë më shumë dialog, ndërsa beqarët duhet të dalin nga guaska e tyre për të njohur njerëz të rinj. Në punë, një projekt has pengesa, por nuk është koha për të hequr dorë. Shëndeti kërkon ekuilibër: stresi po grumbullohet dhe mund të ndikojë te gjumi. Pozicioni juaj i ulët këtë javë në renditje është një shenjë e një faze që ju përgatit për rilindje. Është sikur të keni tërhequr dhjetën e Shpatave në tarot: duket si fund, por është fillimi i një drite të re.
—
10° – Virgjëresha
Horoskopi i javës ju sheh në një fazë të brishtë. Në dashuri mund të ndjeni një largësi emocionale, sikur ndjenjat të jenë mbuluar nga dyshimet tuaja të brendshme. Beqarët nuk duhet të detyrojnë takime apo njohje: më mirë të presin ditë më të ndritshme. Në punë, precizioni që ju karakterizon këtë herë përplaset me pengesa të bezdisshme. Vonesa burokratike ju vë në provë. Shëndeti ju fton të gjeni qetësi përmes aktiviteteve relaksuese. Pozicioni i dhjetë në renditje nuk pasqyron gjithë mundin tuaj, por çdo cikël ka ulje-ngritje. Kjo javë është si karta e Eremitit në tarot: një ftesë për t’u ndalur, për të dëgjuar veten dhe për të kuptuar rrugën e duhur.
—
9° – Demi
Sipas horoskopit javor, Demi kalon ditë reflektimi. Në dashuri mund të shfaqen tensione, sidomos në marrëdhëniet afatgjata: nevojitet më shumë dëgjim dhe më pak kokëfortësi. Beqarët mund të ndjejnë mall për të kaluarën. Në punë, ndiheni të nënvlerësuar, por yjet ju këshillojnë të mos reagoni me nxitim dhe të prisni momentin e duhur. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kërkon vëmendje ndaj ushqimit dhe pushimit. Në renditje jeni në mes, me mësime të rëndësishme për të mësuar që do t’ju shërbejnë për të ardhmen. Karta e Kullës në tarot ju flet: prishje e dukshme, por vetëm për të rindërtuar themele më të forta.
—
8° – Gaforrja
Horoskopi i javës ju vendos në një pozitë të ndërmjetme. Në dashuri ka kontraste: ndjeshmëria ju bën të brishtë dhe mund të reagoni ashpër ndaj keqkuptimeve të vogla. Beqarët ëndërrojnë shumë, por rrezikojnë të mbyllen në iluzione. Në punë, një propozim interesant shfaqet në horizont, por ende nuk është gati për t’u realizuar. Shëndeti ndikohet nga pak lodhje: trupi kërkon butësi dhe pushim. Karta e Hënës në tarot pasqyron momentin tuaj: ëndrra të forta, intuitë e thellë, por edhe rreziku për t’u humbur. Kjo javë nuk është për të nxituar, por për të vëzhguar dhe për të pritur derisa gjithçka të qartësohet.
—
7° – Akrepi
Horoskopi i javës e vendos Akrepin në një periudhë tranzicioni. Në dashuri dëshira është e fortë, por shpesh shndërrohet në xhelozi. Çiftet duhet të rigjejnë besimin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë takime pasionante por kalimtare. Në punë lindin kontraste me kolegë ose eprorë, ndaj do të nevojitet diplomaci. Shëndeti është i qëndrueshëm, por ankthi mund të dëmtojë mirëqenien nëse nuk menaxhohet. Pozicioni juaj është i mesëm, sikurse karta e Vdekjes në tarot: jo fund, por një kalim drejt mundësive të reja. Kjo javë ju fton të hiqni dorë nga ajo që nuk ju shërben më.
—
6° – Ujori
Horoskopi javor ju vendos në pjesën qendrore të renditjes. Në dashuri, marrëdhëniet e çifteve mund të forcohen falë dialogut të sinqertë, edhe pse mbeten disa dyshime për t’u sqaruar. Beqarët ndihen të lirë dhe kërkojnë aventura, por duhet të zgjedhin nëse duan liri apo diçka më të qëndrueshme. Në punë, idetë tuaja krijuese ju çojnë larg, por duhet durim sepse jo të gjithë i kuptojnë. Shëndeti përmirësohet nëse i përkushtoheni aktiviteteve rigjeneruese. Karta e të Marrit në tarot ju udhëheq: liri dhe rrugë të reja, por që duhen ndjekur me vetëdije. Kjo javë është një urë drejt ndryshimit.
—
5° – Luani
Horoskopi i javës tregon se Luanët shkëlqejnë, por duhet të ruajnë ekuilibrin. Në dashuri pasioni ndizet fuqishëm, por ekziston rreziku të kërkoni shumë nga partneri. Beqarët kanë mundësi të mira, por duhet të dallojnë mes lojës dhe seriozitetit. Në punë vijnë njohje dhe vlerësime, por edhe detyra të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, energjia po rritet gradualisht. Pozicioni juaj është i mirë, sepse Dielli ndriçon hapat tuaj. Në tarot, ju shoqëron karta e Forcës: aftësia për të dominuar instinktet dhe për t’i kthyer energjitë në guxim. Një javë për të ecur përpara me dinjitet.
—
4° – Shigjetari
Horoskopi javor e vendos Shigjetarin lart në renditje. Në dashuri, çiftet kalojnë ditë dinamike dhe plot gjallëri, ndërsa beqarët kanë shanse të papritura për lidhje të reja. Në punë, një lajm i mirë ose një projekt i ri sjell optimizëm dhe energji. Shëndeti është i qëndrueshëm, por duhen shmangur tepricat në ushqim. Kjo javë përfaqësohet nga karta e Rrotës së Fatit në tarot: ndryshime të shpejta dhe mundësi që duhen kapur pa hezitim. Yjet ju ftojnë të ecni me besim, sepse fati po hap dyer të reja.
—
3° – Peshorja
Horoskopi i javës sjell për ju harmoni dhe bukuri. Në dashuri, çiftet afrohen më shumë dhe ndajnë momente të ëmbla, ndërsa beqarët përjetojnë emocione të lehta por të sinqerta. Në punë, projektet krijuese dhe bashkëpunimet lulëzojnë, duke sjellë rezultate të dukshme. Shëndeti është i mirë, me energji të balancuar. Pozicioni i lartë në renditje tregon se Venusi është në anën tuaj. Në tarot, kjo javë përfaqësohet nga karta e Yllit: dritë që udhëzon, shpresë që ringjallet, besim në të ardhmen. Një moment i përshtatshëm për të ndërtuar lidhje dhe plane të forta.
—
2° – Binjakët
Horoskopi javor ju vendos pothuajse në majë të renditjes. Në dashuri, çiftet përjetojnë ditë të qeta dhe plot dialog, ndërsa beqarët kanë shanse për njohje të reja tërheqëse. Në punë, mendja juaj e shpejtë gjen zgjidhje brilante dhe fiton respektin e të tjerëve. Shëndeti është i shkëlqyer, me energji të bollshme për të lëvizur e për të krijuar. Kjo javë përfaqësohet nga karta e Diellit në tarot: gjallëri, gëzim dhe qartësi. Horoskopi ju hap dyert e suksesit dhe rritjes. Përfitoni nga ky moment për të çuar përpara projektet tuaja me besim të plotë.
—
1° – Peshqit
Sipas horoskopit javor, Peshqit ngjiten në krye të klasifikimit. Në dashuri, ndjenjat janë të thella dhe të fuqishme, duke sjellë emocione të rralla si për çiftet ashtu edhe për beqarët. Në punë, krijimtaria shpërthen, duke sjellë ide të mençura dhe perspektiva të reja. Shëndeti është në përmirësim, i mbështetur nga energji shpirtërore dhe forca e brendshme. Ky është momenti juaj i artë. Në tarot, kjo javë përfaqësohet nga karta e Botës: plotësi, arritje dhe përmbushje e një cikli. Horoskopi ju vendos në vendin e parë, duke ju kujtuar se tani mund të korrni frytet e asaj që keni mbjellë. /noa.al
