Profesori italian ende në paraburgim. As telefonata me presidentin Begaj nuk zgjidhi gjë!

Tre muaj për të përfunduar hetimin. Ky është afati i përcaktuar nga ligji shqiptar, brenda të cilit Prokuroria e Fierit duhet të përfundojë hetimin e saj për aksidentin rrugor të “Qafës së Kosovës”, i cili më 8 gusht çoi në arrestimin e Michele D’Angelo, profesor i biologjisë në Universitetin e L’Aquila-s në Itali dhe akademik i respektuar me një karrierë të gjatë në kërkim dhe mësimdhënie.
Tre muaj përfaqësojnë jo vetëm një afat kohor, por edhe një periudhë pezullimi për profesorin, i detyruar të qëndrojë në Shqipëri ndërsa drejtësia të marrë rrugën e saj.
Sipas avokatit të tij mbrojtës, Toto Avdiaj, qëndrimi i gjyqësorit shqiptar duket i qartë: “Gjyqi duhet të mbahet këtu, sepse hetimi filloi këtu dhe aksidenti me makinë ndodhi këtu.” Ky qëndrim është në kontrast të plotë me apelin e autoriteteve italiane, me deputetin Luciano D’Alfonso që i telefonoi personalisht Presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, duke i kërkuar atij të kërkojë masa alternative ndaj paraburgimit dhe kthimin e menjëhershëm të profesorit në Itali.
Në fakt, ka pasur një mobilizim në rritje rreth çështjes. Farnesina po monitoron nga afër zhvillimet, ndërsa Ambasada Italiane në Tiranë është e angazhuar në një proces delikat të lidhjes midis familjes së mësuesit dhe autoriteteve gjyqësore shqiptare.
Mbështetja e D’Angelo-s ka ardhur gjithashtu nga udhëheqës akademikë në L’Aquila dhe figura të shumta politike, duke besuar se masa paraprake është disproporcionale me seriozitetin e akuzave dhe sjelljen personale të profesorit. Aksidenti me makinë, për të cilin Michele D’Angelo është aktualisht në burg, ndodhi mbrëmjen e 8 gushtit dhe përfshinte Lancia Ypsilon të drejtuar nga profesori dhe një Mercedes të bardhë të drejtuar nga shtetasi shqiptar E.S, 44 vjeç, banor në Patos, i dyshuar për humbjen e kontrollit të automjetit ndërsa udhëtonte me shpejtësi të lartë. Makina u përmbys dhe më pas u përfshi nga flakët. Pas përplasjes, çifti priti më kot që autoritetet të vinin për t’i intervistuar si dëshmitarët. Kur askush nuk mbërriti, ata vendosën të shkonin direkt në stacionin e policisë, i cili, megjithatë, ishte mbyllur që nga fillimi i pasdites. Të nesërmen në mëngjes, përsëri plotësisht në mënyrë të pavarur, Michele D’Angelo dhe Vanessa Castelli – të cilat ishin në Shqipëri për të marrë pjesë në një dasmë – u kthyen spontanisht në stacionin e policisë për të dhënë versionin e tyre të ngjarjeve, të pavetëdijshme se çfarë do të ndodhte më pas.
Ndërkohë, Michele D’Angelo është mbyllur për 50 ditë në Institutin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në Fier, burgun e madh të qytetit, ku ai përballet me ditë të mbushura me pasiguri, peshën e akuzës dhe një izolim që rrezikon ta lodhë psikologjikisht.
Një çështje ligjore ende e pazgjidhur vazhdon të tronditë opinionin publik si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, duke ngritur pyetje në lidhje me trajtimin e një profesori me famë ndërkombëtare dhe mundësinë reale të marrjes së alternativave ndaj paraburgimit. Ndërkohë, partnerja e tij, Vanessa Castelli, do të kthehet sot në Shqipëri për t’u takuar me D’Angelo-n në një vizitë të planifikuar për nesër. Do të jetë një moment lehtësimi për profesorin gjatë ditëve të shënuara nga kushte të vështira izolimi, të përkeqësuara nga barrierat gjuhësore që e bëjnë të vështirë komunikimin e qartë me zyrtarët e burgut. Këtë izolim, ai vetë, në mesazhet audio të dërguara partneres së tij dhe të dhëna Qendrës, e përshkroi si “torturë”.
