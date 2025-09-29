‘U kthye nga Aruba me orë në dorë me diamant e zafir, 400 mijë euro’, Berisha provokon Ramën me akuzën e re

Berisha: Edi Rama u kthye nga Aruba me një orë 400 mijë euroshe me diamante e safire! Aruba është dëshmia më flagrante e bashkëpunimit të tij me grupet narkoterroriste
Kryetari i Partisë Demokratike, Prof. Dr. Sali Berisha, gjatë konferencës me gazetarët ditën e sotme, vijoi me akuzat e forta ndaj kryeministrit Rama, duke e cilësuar si arkitektin e narkoshtetit shqiptar.
Berisha u shpreh para gazetarëve se takimi i Ramës në Aruba është dëshmia më flagrante e bashkëpunimit me grupe narkoterroriste të shpallura nga SHBA, nga i cili kryeministri u kthye me një orë luksoze 400 mijë euroshe me diamante e safire, simbol i marrëveshjeve të tij me krimin e organizuar.
Lideri opozitar, Sali Berisha tha se raporti i fundit i DASH flet qartë për një narkoekonomi, pa investime të huaja dhe të dominuar nga paratë e drogës.
Berisha rikujtoi se kompani gjigante si “Shell” dhe investitorë të mëdhenj të real estate u larguan nga Shqipëria, pasi tregu u pushtua nga kartelet. “Në vend të shtetit ligjor kemi shtetin e mafies, në vend të ekonomisë së tregut kemi narkoekonominë”, tha Berisha, duke shtuar se kjo situatë ka nxitur emigrimin masiv të shqiptarëve.
Kryetari i PD, Sali Berisha akuzoi gjithashtu një pjesë të diplomacisë ndërkombëtare se ka mbështetur ngritjen e narkoshtetit, duke përmendur rolin e ish-ambasadorit Donald Lu, George Sorosit dhe heshtjen e BE-së, por u shpreh optimist se kohët kanë ndryshuar.
“Sot përfaqësuesit e SHBA sjellin mesazhe të qarta kundër karteleve të drogës, të cilat po trajtohen si rrezik i barabartë me terrorizmin. Ka ende diplomatë që e mbrojnë narkoshtetin, por dielli me shoshë nuk mbulohet”, shtoi ndër të tjera Berisha.
Duke iu referuar zgjedhjeve në Tiranë, Berisha deklaroi se përpjekjet e Ramës për pazar me Erion Veliajn dështuan, pasi ky i fundit i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese.
Lideri demokrat shtoi se opozita ka disa kandidatura të forta dhe të pakrahasueshme me “Korbën e Korrupsionit”.
Në këtë kuadër, Berisha ironizoi kandidimin e Ogerta Manastirliut, duke thënë se tronditja e saj në momentin e shpalljes tregon se Rama “i lau duart me të” dhe e dorëzoi në fatin e Veliajt. Berisha e akuzoi Manastirliun për abuzime me tenderat e pandemisë dhe fshehjen e numrit të viktimave të Covid-19, duke theksuar se ajo është e papranueshme për qytetarët e kryeqytetit.
“Opozita është e përkushtuar për transparencë të plotë dhe ka kandidatë që nuk krahasohen me figurat e korruptuara të Ramës. Narkoshteti shqiptar është një rrezik madhor për qytetarët, rajonin dhe partnerët tanë ndërkombëtarë”, përfundoi kryetari i PD, Sali Berisha. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
