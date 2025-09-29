Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një elefant sulmon dy çifte ndërkohë që po bënin safari, momenti kur i shpëtojnë mrekullisht
Transmetuar më 29-09-2025, 17:47

AFRIKË – Dy çifte njëri amerikanë dhe tjetri britanik, të cilët po bënin safari në Botsvana u sulmuan nga një elefant i tërbuar, i cili u sul dret tyre dhe goditi njërën nga gratë me feçkën e tij. Daily Mail raportoi se mendohet se ajo mbijetoi vetëm pasi elefanti e humbi nën ujin e turbullt dhe nuk ishte në gjendje ta përfundonte duke e shkelur, dhe ndaloi së përpjekuri pas 10 sekondash. Ata po tërhiqeshin me shkopinj në stilin e gondolës mes ujërave të cekëta të Deltës Okavango, Botsvana. Por, udhërrëfyesit e tyre i çuan shumë afër një elefanti femër dhe dy këlyshëve të saj.

Një pamje dramatike tregon se si guidat me dëshpërim kthehen prapa në mënyrë që të largohen nga elefanti, i cili bën zhurmë ndërsa ai mbyll hendekun midis tyre dhe përdor feçkën dhe dhëmbët e tij për të përmbysur dy kanoe. Katër turistët në të dy kanoet u hodhën në ujërat e mbushura me krokodilë të Deltës, ndërsa dy guidat e tyre duket se i braktisin dhe vrapojnë drejt bregut të sigurt të lumit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...