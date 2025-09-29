Ankthi i Denisit për zhdukjen e vëllait: Kam frikë mos i marrin organet…

Një djalë rezulton i zhdukur prej afro tre javësh dhe asgjë nuk është arritur deri tani për gjetjen e tij.
Elkrist Kola 22 vjeç nga Fushë Arrëzi, është vëllai i Denis Kolës i cili me lot në sy sot apeloi në media për gjetjen e vëllait i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor.
Policia e Komisariatit Pukë thotë se po punon edhe me komisariatet e zonave të tjera për gjetjen e të zhdukurit.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë momentin kur Elkristi del nga pallati, ndërsa largohet në drejtim të paditur. Djali as nuk është agresiv e as nuk largohej për të mos u kthyer në banesë.
Vëllai i tij, dyshon se mund ta kenë rrëmbyer, duke mos përjashtuar as mundësinë e trafikimit të organeve. Duke folur me Report TV, Denis Kola u shpreh se "vëllai im është larguar nga banesa me 13 shtator rreth orës 20:00".
Para se të largohej ai i kishte pohuar të atit se do se do të vijë një burrë për ta marrë. "E ka pyetur babai kush është ai burrë, i ka thënë nuk e njoh!”.
Vëllai thotë se Denisi në momentin e largimit kishte marrë dhe telefonin e babait, por edhe pse telefoni ra gjatë 24 orëve të para pas humbjes ai gjithnjë nuk hapej deri sa u fik.
“Unë mendoj se nga ajo çfarë i ka thënë babait, mund ta ketë marrë dikush. Nuk e di nëse mund të konsiderohet rrëmbim, por mund ta kenë marrë për ta shfrytëzuar ose për t’i hequr organet. Mendoj se dhe mund të ketë ndodhur ndonjë aksident”, shton i vëllai.
Denis Kola shpreson në angazhimin më të madh të institucioneve shtetërore të paktën për tabulatet telefonike nësë vëllai i tij ka komunikuar me ndonjë person pas largimit dhe të lokalizohet telefoni.
“Të pakten te zbardhin tabulatet telefonike, ta dime nësë ka komunikuar me ndokënd”, tha ai.
Dukshem i lodhur nga kjo situatë Denis Kola të cilit tashmë i ka mbetur vetëm babai shpreson se vëllai i tij të jetë akoma gjallë.
“Shpresoj që ai të jetë gjallë, por dhe po nuk është gjalle, ta dim dhe ne për fatin e tij, mos ta mbajme mendjen tek fakti se çfar ndodhi”, shprehet Denis Kola.
