I dëmtuar për dy javë, Neymar nuk do të luajë me Santosin deri në nëntor!

BRAZIL – Neymar, aktualisht i dëmtuar, nuk do të jetë në gjendje të kthehet te Santos deri në nëntor, shpjegoi të dielën presidenti i klubit brazilian, Marcelo Teixeira.
Sulmuesi yll do të kthehet për ditët e fundit të kampionatit, i cili përfundon më 6 dhe 7 dhjetor, dhe në të cilin klubi po lufton për të shmangur rënien nga kategoria.
33-vjeçari, i cili pësoi një dëmtim të muskulit femoral në kofshën e djathtë gjatë stërvitjes në mesin e shtatorit, do të vazhdojë procesin e rehabilitimit për rreth gjashtë javë, njoftuan mjekët.
Në kërkim të një vendi për Kupën e Botës 2026
Që kur u rikthye në skuadrën e Sao Paulos në fillim të këtij viti, "Ney" ka pësuar disa dëmtime që e kanë penguar të luajë rregullisht për klubin në ligë.
Në total, ai ka bërë 21 ndeshje dhe ka shënuar gjashtë gola. Problemet e tij fizike e penguan gjithashtu të rikthehej në ekipin kombëtar brazilian për të marrë pjesë në ndeshjet e fundit kualifikuese për Kupën e Botës 2026.
Numri 10 nuk e ka veshur fanelën e Seleçaos që nga tetori i vitit 2023, kur pësoi një këputje të ligamentit të kryqëzuar në gjurin e majtë gjatë humbjes 2-0 ndaj Uruguajit në Montevideo.
Dëmtimi i rëndë, i cili ndodhi dy muaj pas mbërritjes së tij në Riad, e mbajti jashtë fushave për një vit dhe ai bëri vetëm shtatë paraqitje për Al-Hilal, duke shënuar një gol dhe duke dhënë tre asiste.
