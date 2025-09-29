Flet noterja: Vazhdoj punën, pasuritë i kam të ligjshme. E kaluara e burrit nuk më prek mua

Noterja Sanja Telhallari, është sot në qendër të mediave pasi policia trumbetoi bujshëm një aksion sekuestrosh të cilat nuk u shoqëruan me masa sigurie.
Noterja 34 vjeçare në një prononcim publik tha sot se e kaluara e burrit të saj nuk mund ta prekë dhe shtoi se pasuritë që ka vënë janë të ligjshme.
Reagimi i Telhallarit erdhi pas më herët sot, policia sekuestroj tre milionë euro pasuri që tha se vinin nga aktivitet kriminal.
Por noterja Sanja Telhallari, vë në dukje se ajo po e vazhdon normalisht punën normalisht dhe se e shkuara e ish-bashkëshortit nuk ka lidhje me aktivitetin e saj.
Noterja tha se të gjitha të ardhurat e saj janë të ligjshme dhe shtoi se ajo do të flasë vetëm kur prokuroria dhe gjykata të dalin me një vendim përfundimtar. Telhallari theksoi edhe se e shkuara e ish-bashkëshortit nuk mund të prekë aktivitetin e saj profesional.
Nga hetimet dyshohet se një pjesë e fondeve të përdorura për blerjen e pasurive mund të kenë ardhur nga ish-bashkëshorti i saj, Klodian Porja. Ky i fundit rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane dhe i dënuar për disa vepra të rënda penale, mes tyre edhe “shfrytëzimi i prostitucionit”, me një dënim deri në 21 vjet burg.
Çfarë tha sot policia
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Nënshkrimi”.
Sekuestrohen 18 asete me vlerë 3 milionë euro, me burime të dyshuara kriminale, që dyshohet se i ka përfituar një 35-vjeçare, gjatë kryerjes së detyrës si notere.
Asetet e sekuestruara: 13 pasuri të paluajtshme dhe 5 llogari bankare.
Paralelisht po kryhen veprime hetimore dhe procedurale, për të gjurmuar dhe sekuestruar pasuri të tjera të 35-vjeçares, me burime të dyshimta, si dhe për të dokumentuar me prova ligjore burimin e të ardhurave të kësaj shtetaseje.
Në kuadër të një procedimi penal, të iniciuar në Prokurorinë e Tiranës, me objekt gjurmimin e aseteve kriminale, të dyshuara të përfituara nga shtetasja S. T., 35 vjeçe, banuese në Tiranë, gjatë kryerjes së detyrës si notere, Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale finalizoi operacionin “Nënshkrimi”.
Në vijim të veprimeve procedurale, të kryera në kuadër të këtij procedimi, u ekzekutua vendimi i Gjykatës së Tiranës, për ekzekutimin e 18 pasurive të 35-vjeçares, me vlerë 3 milionë euro, konkretisht 13 pasuri të paluajtshme dhe 5 llogari bankare.
Hetimet dhe veprimet operacionale, vijojnë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
