48 figura sportive thirrje UEFA-s që ta pezullojë Izraelin

FRANCE – Rreth pesëdhjetë figura të larta sportive, të mbledhura nga Nujum Sports – e cila synon të "lidhë hendekun midis atletëve, organizatave sportive dhe komuniteteve" – nënshkruan një artikull të botuar në një faqe interneti të pavarur, të quajtur "Atletët për Paqen".
Ata bëjnë thirrje për pezullimin e menjëhershëm nga të gjitha garave sportive të Izraelit. Kjo kërkesë bëhet derisa Izraeli "të përmbushë të drejtën ndërkombëtare dhe t’i japë fund masakrës së civilëve dhe urisë së përhapur", thuhet në dokumentin e botuar të dielën.
"Organet sportive kanë detyrë të ndërmarrin veprime kundër ekipeve sportive që përfaqësojnë një vend që, sipas një komisioni të Kombeve të Bashkuara, po kryen gjenocid kundër palestinezëve në Gaza", thuhet në të.
"Kjo nuk ka të bëjë me politikën apo mbajtjen e një pale. Ka të bëjë me drejtësinë, humanizmin dhe vlerat që sporti pretendon se mbështet, dhe moslejimin e kombeve të fshehin aktet e tyre të paligjshme dhe çnjerëzore përmes sportit."
Shumica e futbollistëve profesionistë midis nënshkruesve
Kjo platformë u bashkë-nënshkrua nga 50 figura sportive, përfshirë shumicën e futbollistëve profesionistë. Midis tyre, mesfushori i AS Monaco, Paul Pogba, e mbështeti në mënyrë të dukshme këtë kërkesë.
Marokeni Hakim Ziyech, i cili luajti për Ajax Amsterdam dhe Chelsea, gjithashtu iu bashkua tekstit. Ish-lojtari i Bordeaux, Cheick Diabaté, është gjithashtu midis nënshkruesve, si dhe ish-lojtari i Lens dhe mesfushori i Crystal Palace, Cheick Doucouré.
