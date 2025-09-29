Një jetë me muzikën serioze, u shua sopranoja Luiza, nëna e Pirros dhe gruaja e tenorit Gaqo Çako

Ndahet nga jeta në moshën 88-vjeçare sopranoja e njohur Luiza Papa Çako
Shqipëria ka humbur një nga zërat e saj më të veçantë. Sopranoja Luiza Papa Çako është ndarë nga jeta në moshën 88-vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në muzikën lirike dhe popullore shqiptare.
Një jetë në skenë
Pas kthimit nga studimet në Rusi, ajo nisi karrierën e saj artistike në Teatrin e Operës, ku spikati për vokalin e fuqishëm, interpretimin e ndjerë dhe elegancën artistike.
Martesa me tenorin e njohur Gaqo Çako e lidhi akoma më shumë me botën e muzikës, duke u bërë një ndër çiftet më të respektuar të artit shqiptar.
Rolet më të paharruara
Në repertorin e saj numërohen mbi 20 role operistike e operetash, mes tyre:
“Lola”, Nina, Dona Paskuale, Rigoleto
Mamica te “Skënderbeu”
Dava te “Mrika”
Nastasa te “Karnavalet e Korçës”
Interpretimet e saj mbeten të paharruara në kujtesën e publikut shqiptar, si në muzikën klasike, ashtu edhe në atë popullore, falë kontributit të saj në Ansamblin e Këngëve.
Ikonë kulture dhe stili
Përveç muzikës, Luiza Papa Çako ishte edhe një figurë e spikatur e jetës kulturore të Tiranës në vitet ’60, ku u bë një ikonë e modës dhe stilit të kohës.
Largimi i saj lë një boshllëk të madh në artin shqiptar, por zëri dhe eleganca e saj do të mbeten të paharruara. /noa.al
