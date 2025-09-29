Confindustria dhe Dhoma e Tregtisë Italiane reagojnë pas ngjarjes së rëndë me sipërmarrësin italian në Shqipëri – kërkohet transparencë dhe veprim i menjëhershëm

Confindustria Albania dhe Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri reagojnë pas vrasjes së sipërmarrësit italian Edoardo Sarchi
Confindustria Albania dhe Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri kanë shprehur tronditje dhe shqetësim të thellë pas ngjarjes së rëndë ku humbi jetën sipërmarrësi italian Edoardo Sarchi, i cili u vra tragjikisht pranë Tepelenës.
Në një deklaratë zyrtare, dy organizatat shprehën ngushëllimet më të sinqerta dhe solidaritetin e tyre për familjen e viktimës, duke theksuar se ngjarje të tilla nuk mund të mbeten të pandëshkuara dhe kërkojnë reagim të menjëhershëm nga autoritetet shqiptare.
Kërkesa kryesore të organizatave
Nisja urgjente e një hetimi të plotë, transparent dhe të shpejtë, për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Identifikimi i autorëve dhe garantimi i drejtësisë pa asnjë vonesë.
Mobilizimi i të gjitha burimeve hetimore, përfshirë bashkëpunimin me institucionet italiane.
Informimi i rregullt i opinionit publik mbi ecurinë e hetimeve.
Mbrojtje për çdo person që mund të ndihmojë në zbardhjen e çështjes.
Siguria e investitorëve në qendër të vëmendjes
Sipas deklaratës, siguria dhe besimi janë elementë thelbësorë për praninë dhe veprimtarinë e sipërmarrësve italianë në Shqipëri. Dy organizatat theksuan se do të vijojnë angazhimin për të garantuar kushte të plota ligjshmërie dhe sigurie për qytetarët dhe komunitetet sipërmarrëse italiane e shqiptare. /noa.al
