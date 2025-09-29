Durrës/ Kapet në operacionin “The fugitive” 33-vjeçari i shpallur në kërkim, në pranga Marvin Riebner alias Kadria

Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar “The fugitive”, duke arrestuar shtetasin në kërkim Marvin Riebner (alias Kadria), 33 vjeç, banues në Durrës.
I shpallur në kërkim për prodhim dhe shitje narkotikësh dhe ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve, ai u kap në flagrancë me dhjetëra doza kanabisi, një peshore elektronike dhe një radio policie, që iu sekuestruan si prova materiale.
Detajet e arrestimit
Operacioni u zhvillua nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, pas informacioneve operative për vendndodhjen e të kërkuarit.
Gjatë kontrollit, përveç dozave të drogës dhe pajisjeve të sekuestruara, u gjetën edhe dy celularë.
E kaluara penale
Më 24.01.2024, Prokuroria e Durrësit kishte lëshuar urdhër ndalimi për të, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim.
Më 12.12.2023, Prokuroria e Gjirokastrës kishte dërguar për ekzekutim masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme. /noa.al
