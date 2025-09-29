Policia fundos noteren e njohur në Tiranë, sekuestrohen miliona euro pasuri

Tiranë – Operacioni “Nënshkrimi”: Sekuestrohen pasuri me vlerë 3 milionë euro të një notereje
Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Nënshkrimi”, duke sekuestruar pasuri me vlerë rreth 3 milionë euro, të dyshuara me burim kriminal.
Sipas njoftimit zyrtar, nën shënjestër ka qenë noterja 35-vjeçare Sanja Telhallari, e cila dyshohet se i ka përfituar këto asete gjatë ushtrimit të detyrës.
Çfarë u sekuestrua:
13 pasuri të paluajtshme
5 llogari bankare
Vendimi për sekuestrimin është ekzekutuar nga Gjykata e Tiranës, ndërsa hetimet po vijojnë për gjurmimin e pasurive të tjera të mundshme, si dhe për të dokumentuar me prova ligjore burimin e të ardhurave të saj.
Operacioni është zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës.
Hetimet vijojnë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al
