Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Policia fundos noteren e njohur në Tiranë, sekuestrohen miliona euro pasuri
Transmetuar më 29-09-2025, 13:16

Tiranë – Operacioni “Nënshkrimi”: Sekuestrohen pasuri me vlerë 3 milionë euro të një notereje

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Nënshkrimi”, duke sekuestruar pasuri me vlerë rreth 3 milionë euro, të dyshuara me burim kriminal.

Sipas njoftimit zyrtar, nën shënjestër ka qenë noterja 35-vjeçare Sanja Telhallari, e cila dyshohet se i ka përfituar këto asete gjatë ushtrimit të detyrës.

Çfarë u sekuestrua:

13 pasuri të paluajtshme

5 llogari bankare

Vendimi për sekuestrimin është ekzekutuar nga Gjykata e Tiranës, ndërsa hetimet po vijojnë për gjurmimin e pasurive të tjera të mundshme, si dhe për të dokumentuar me prova ligjore burimin e të ardhurave të saj.

Operacioni është zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës.

Hetimet vijojnë, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...