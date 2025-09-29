Pensionet do të indeksohen në tetor, ja sa përkon rritja në lekë për çdo kategori

Pensionet do të indeksohen me vetëm 2.5% në muajin tetor. Kaq ka rezultuar Indeksi i Çmimeve të Konsumit të shportës së mallrave dhe shërbimeve për pensionistët i përllogaritur nga Instituti i Statistikave.
Me këtë indeksim që pritet të marrë vulën nga Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe më pas nga Këshilli i Ministrave, pensionet urbane të pleqërisë rriten me afro 490 lekë, nëse marrim si referencë vlerën mesatare të kësaj kategorie që në fund të 2024-shit ishte 1,609 lekë. Ndërsa për pensionet rurale, shtesa është 296 lekë, pasi pensioni mesatar rural është 11,878 lekë.
Shqipëria numëron në total 721,398 pensionistë, nga këto 630 mijë janë pleqërie urbane dhe 91 mijë janë rurale.
Indeksimi këtë vit është më i ulët se vjet që ishte 4.1%, dhe shkak për uljen është rënia e inflacionit në raport me periudhën 2023-2024.
