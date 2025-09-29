Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E rëndë në Mallakastër, një baba ndalohet nga policia pas dyshimeve për vepër të rëndë penale
Transmetuar më 29-09-2025, 11:24

Një ngjarje shqetësuese është regjistruar në Mallakastër. Policia ka ndaluar një 54-vjeçar, i dyshuar për kryerjen e një vepre penale ndaj një të miture.

Sipas njoftimit zyrtar, ndalimi është bërë nga Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër, ndërsa hetimet janë në vijim.

Ngjarja po hetohet nga organet përkatëse dhe nuk janë dhënë detaje të mëtejshme për shkak të ndjeshmërisë së rastit.

