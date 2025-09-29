Gjysma e të punësuarve në Shqipëri marrin më pak se 630 euro në muaj

Paga mediane në Shqipëri arriti në 63,456 lekë (rreth 630 euro) në tremujorin e dytë të vitit 2025. Kjo do të thotë se gjysma e të punësuarve kanë marrë një pagë mujore bruto më të vogël ose të barabartë me këtë shumë, ndërsa gjysma tjetër ka përfituar më shumë.
Ky tregues paraqet një nivel më të ulët krahasuar me pagën mesatare, e cila në të njëjtën periudhë ishte mbi 83,000 lekë në muaj (rreth 830 euro). Sipas të dhënave zyrtare, paga mediane rezulton rreth 24% më e ulët se paga mesatare për tremujorin e dytë të vitit.
Çfarë tregojnë paga mesatare dhe paga mediane?
Paga mesatare llogaritet si mesatarja aritmetike e të gjitha pagave, pra totali i pagave pjesëtuar me numrin e punonjësve. Kjo metodë mund të ndikohet ndjeshëm nga pagat shumë të larta në majë të shpërndarjes.
Ndërkohë, paga mediane përfaqëson vlerën që ndan të gjithë të punësuarit në dy grupe të barabarta: 50% fitojnë më pak dhe 50% fitojnë më shumë. Për shkak se nuk ndikohet nga ekstremet, paga mediane është një tregues më i saktë për nivelin tipik të pagës dhe për realitetin e shumicës së punonjësve.
Në rastet kur një numër i vogël individësh marrin paga shumë të larta, mesatarja mund të krijojë perceptimin e një niveli të përgjithshëm më të lartë të pagave, ndërsa mediana mbetet një pasqyrim më realist.
Rritje e ndjeshme e pagës mediane në dy vitet e fundit
Nga prilli në qershor 2025, paga mediane u rrit me 13.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur ishte 56,000 lekë. Në fillim të vitit 2024, ajo ishte rreth 55,000 lekë, ndërsa në fund të vitit kishte arritur në 58,000 lekë. Kjo rritje e qëndrueshme tremujore pasqyron një dinamikë pozitive në tregun e punës.
Krahasuar me vitet 2022–2023, kur rritja vjetore e pagave ishte më modeste (4–7%), periudha 2024–2025 karakterizohet nga një përshpejtim i ndjeshëm në përmirësimin e të ardhurave.
Ky trend është ndikuar nga një kombinim faktorësh, përfshirë politikat fiskale, rritjen e pagës minimale, mungesën e fuqisë punëtore dhe strategjitë e sektorit publik për të afruar pagat me mesataren 900 euro në muaj.
Paga mediane po kthehet gjithnjë e më shumë në një indikator kyç për matjen e standardit të jetesës dhe pabarazive në të ardhura, duke reflektuar më drejtësisht realitetin ekonomik të shumicës së qytetarëve.
