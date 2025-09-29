Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndërron jetë sopranoja Luiza Çako, bashkëshortja e Gaqo Çakos
29-09-2025

Arti në zi! Ndërron jetë sopranoja Luiza Çako Papa, bashkëshortja e Gaqo Çakos.

Luiza Çako ka pasur një karrierë të pasur artistike, ndërsa veprat e saj do të lenë shenjë në artin shqiptar.

Çako, është nëna e këngëtarit dhe kantautorit të njohur Piro Çako.

