Ndërron jetë sopranoja Luiza Çako, bashkëshortja e Gaqo Çakos

Transmetuar më 29-09-2025, 09:11
Arti në zi! Ndërron jetë sopranoja Luiza Çako Papa, bashkëshortja e Gaqo Çakos.
Luiza Çako ka pasur një karrierë të pasur artistike, ndërsa veprat e saj do të lenë shenjë në artin shqiptar.
Çako, është nëna e këngëtarit dhe kantautorit të njohur Piro Çako.
