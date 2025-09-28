Vllaznia fiton në shtëpi, Egnatia thyen Flamurtarin në transfertë

Këtë të dielë u zhvilluan dy ndeshjet e fundit të javës së pestë të Superiores.
Vllaznia ka mundur 2-0 Vorën, në ndeshjen e luajtur në Shkodër.
Sfida u zhbllokua nga Bekim Balaj në minutën e 28-të, me sulmuesin që përktheu në gol një 11-metërsh.
Në fillimin e pjesës së dytë, goli i Murataj me kokë vendosi një herë e mirë fatin e këtij takimi. Vllaznia renditet në vendin e dytë me 10 pikë, ndërsa Vora është në vendin e pestë me 7 pikë.
Në ndeshjen tjetër në Vlorë, Flamurtari-Egnatia përfundoi 1-2 në favor të kampionëve të Shqipërisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd