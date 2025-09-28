Branko & yjet: Nga e hëna në të diel, si klasifikohen të 12 shenjat për javën 29 shtator deri 5 tetor 2025

Nga e hëna 29 shtator deri të dielën 5 tetor 2025, Branko sjell një panoramë ditë pas dite, për të kuptuar se cilat janë ditët më të forta dhe cilat më të ndërlikuara:
📅 E hënë – 29 shtator
Java nis me shumë energji për Luanin, Shigjetarin dhe Ujorin, që përfitojnë nga hapje të reja në punë dhe dashuri. Binjakët nisin me entuziazëm dhe komunikim të gjallë. Në anën tjetër, Demi dhe Gaforrja ndihen të ngadalësuar, me pasiguri që i shoqërojnë.
📅 E martë – 30 shtator
Ditë e shkëlqyer për Luanin (takime, propozime, njohje të reja) dhe Shigjetarin (ide dhe guxim). Peshorja gjen qetësi në marrëdhënie, ndërsa Virgjëresha përballet me vonesa të vogla në punë. Akrepi dhe Gaforrja ndihen nën presion emocional.
📅 E mërkurë – 1 tetor
Ujori është protagonist i ditës, me surpriza të papritura dhe intuitë të fortë. Binjakët shkëlqejnë në komunikim, ndërsa Peshorja merr konfirmime të rëndësishme. Demi dhe Peshqit duhet të jenë më të kujdesshëm: shpërqendrimi dhe lodhja ndikojnë negativisht.
📅 E enjte – 2 tetor
Demi, Virgjëresha dhe Gaforrja gjejnë më shumë qartësi: çështje të mbetura pezull fillojnë të marrin rrugë. Për Luanin dhe Shigjetarin mbetet një ditë pozitive. Peshqit ndihen më të qëndrueshëm. Por Akrepi mund të përjetojë tensione në dashuri.
📅 E premte – 3 tetor
Peshorja ka ditën më të fortë të javës, me mundësi për marrëveshje dhe dashuri të thella. Edhe Bricjapi gjen hapësirë për pushim dhe ekuilibër pas një fillimi të ngarkuar. Gaforrja merr lajme të mira që i lehtësojnë shpirtin. Akrepi duhet të tregojë kujdes me nervozizmin.
📅 E shtunë – 4 tetor
Një ditë që ndriçon për Gaforren dhe Peshqit: gjejnë qetësi shpirtërore dhe harmoni. Akrepi rifiton forcën dhe kontrollin. Shigjetari vazhdon me optimizëm. Për Bricjapin, është koha për të shfryrë tensionet dhe për të kërkuar pushim.
📅 E diel – 5 tetor
Një fundjavë e qetë për Virgjëreshën (momente për rigjenerim), Peshoren dhe Luanin (takime të këndshme, dashuri). Shigjetari dhe Ujori gëzojnë liri dhe hapësira të reja. Për Demin dhe Gaforren, dita mbetet reflektuese, më shumë për brendësi se për veprim.
Dhe tani ju sjellim klasifikimin javor të 12 shenjave sipas Brankos për periudhën 29 shtator – 5 tetor 2025
Renditja e Shenjave sipas Brankos – Java 29 shtator – 5 tetor 2025
Yjet këtë javë ndajnë dritë e hije: disa shenja përjetojnë forcë, dashuri dhe mundësi të reja, ndërsa të tjera duhet të mësojnë me durim dhe kujdes. Renditja nga më e favorizuara tek më e vështira ndihmon të kuptoni se ku ndodheni dhe si t’i përballoni ditët që vijnë.
🥇 1. Luani
Shkëlqim, energji dhe sukses në çdo fushë. Karizma i hap dyer në punë, ndërsa dashuria ndizet me pasion. Një nga javët më të ndritshme të vjeshtës.
🥈 2. Shigjetari
Optimizëm dhe vitalitet. Në dashuri ka gëzim dhe mundësi të reja, në punë vijnë mundësi që ju çojnë më larg. Një javë që frymëzon guxim.
🥉 3. Ujori
Kreativitet dhe ide origjinale. Në dashuri jeni magnetikë, ndërsa në punë dalloheni për projektet e reja. Një javë me surpriza të këndshme.
4. Binjakët
Komunikim i gjallë dhe shanse për takime të rëndësishme. Në punë rikthehen ide të mira, ndërsa dashuria merr hov. Vetëm kujdes të mos shpërndaheni shumë.
5. Peshorja
Harmoni dhe ekuilibër. Venusi sjell dashuri dhe dialog, ndërsa në punë vijnë konfirmime. Një javë që ndriçohet sidomos nga fundjava.
6. Dashi
Energjik dhe i vendosur. Sfida në punë që mund t’i ktheni në fitore. Dashuria ofron pasion, por kujdes me teprimet.
7. Virgjëresha
Seriozitet dhe përqendrim. Në punë përballeni me vonesa, por ia dilni me kujdes. Dashuria kërkon më shumë sinqeritet. E diela është dita më e mirë për pushim.
8. Demi
Kërkon qetësi dhe durim. Në dashuri duhen sqarime, në punë ka ritme të ngadalta. Venusi ju ndihmon pas mesjavës. Kujdes me shëndetin.
9. Peshqit
Shumë ëndrra dhe ndjenja, por mungon qartësia. Në punë shpërqendroheni lehtësisht. Vetëm e shtuna sjell dritë dhe shpresë të re.
10. Bricjapi
Ngarkesë dhe përgjegjësi të mëdha. Në dashuri dukeni të mbyllur, ndërsa në punë duhet të shmangni konfliktet. Kujdes energjinë fizike.
11. Akrepi
Javë e tensionuar emocionalisht. Dashuria sjell debate, në punë vonesa. Nga fundjava riktheni forcën, por ditët e mesit janë të lodhshme.
12. Gaforrja
Java më e vështirë. Shumë ndjeshmëri, pasiguri në punë dhe shqetësime në dashuri. Vetëm fundjava ofron pak qetësi. Nevojitet durim dhe kujdes për veten. /noa.al
